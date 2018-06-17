صربيا تتغلب على كوستاريكا بصعوبة بالغة ضمن مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم

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حقق منتخب صربيا فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره منتخب كوستاريكا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب صربيا في المباراة الظهير الأيسر المخضرم ألكسندر كولاروف في الدقيقة السادسة والخمسين من ركلة حرة مباشرة بطريقة أكثر من رائعة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وعلى إثر هذه النتيجة حصد منتخب صربيا النقاط الثلاث الأولى له في مونديال روسيا، فيما فشل منتخب كوستاريكا في حصد أي نقطة على الإطلاق في بداية مشواره في المونديال.

تشكيلة منتخب كوستاريكا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: جوني أكوستا / جيانكارلو جونزاليس / أوسكار دوارتي / فرانسيسكو كالفو / كريستيان جامبوا.

خط الوسط: سيلسو بورجس / دافيد جوزمان / بريان رويز / جوهان فينيغاس.

خط الهجوم: ماركو اورينا.

المدير الفني: الكوستاريكي أوسكار راميريز.

تشكيلة منتخب صربيا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.

خط الدفاع: برانيسلاف ايفانوفيتش / دوسكو توسيتش / نيكولا ميلينكوفيتش / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: لوكا / نيمانيا ماتيتش / دوسان تاديتش / سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش / آدم لياييتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

المدير الفني: الصربي ملادن كرستاييتش.

ملخص مباراة كوستاريكا وصربيا

في شوط المباراة الأول حاول المنتخب الصربي أن يضغط بشكل قوي للغاية منذ الوهلة الأولى على نظيره منتخب كوستاريكا، وفي مقابل ذلك لم يقف منتخب كوستاريكا مكتوف الأيدي بل حاول هو الآخر الضغط على منافسه سعياً لتسجيل الأهداف.

وفي الدقيقة الثالثة سنحت أولى الفرص الحقيقة لمصلحة منتخب كوستاريكا في المباراة، وذلك حينما سدد المدافع جيانكارلو جونزاليس كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش أمسك الكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب صربيا في المباراة، فقد جاء في الدقيقة السابعة والعشرين حينما انفرد اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بحارس المرمى كيلور نافاس، إلا أن اللاعب الصربي سدد الكرة بشكل ضعيف للغاية وأضاع على منتخب بلاده فرصة التقدم في النتيجة بعدما أمسك كيلور نافاس بالكرة بسهولة بالغة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثلاثين استغل مهاجم منتخب كوستاريكا ماركو اورينا ثغرة في خط دفاع منتخب صربيا، ليُسدد على إثرها كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية للغاية وسط حالة من الحسرة من طرف اللاعب نفسه.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير سنحت أمام منتخب كوستاريكا فرصة جديدة، وهذه المرة حينما سدد لاعبه فرانسيسكو كالفو كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن بقليل لحارس المرمى فلاديمير ستويكوفيتش، لتمر بعدها الدقائق القليلة المتبقية دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

وفي شوط المباراة الثاني بدا العزم واضحاً للغاية على كلاً منتخب كوستاريكا وأيضاً منتخب صربيا، وذلك من أجل تسجيل الأهداف في إطار سعي كلاً منهما إلى الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة.

وفي الدقيقة الخمسين سنحت فرصة مثالية للغاية لصالح منتخب صربيا، وذلك حينما انفرد المهاجم ألكسندر ميتروفيتش بحارس المرمى كيلور نافاس، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين نجح منتخب صربيا في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له القائد ألكسندر كولاروف أولى أهدافه في المباراة بطريقة أكثر من رائعة من خلال ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الصربية، بينما طالب المدير الفني الصربي ملادن كرستاييتش لاعبيه بضرورة الهدوء وخاصة في ظل قدرة منتخب كوستاريكا على التعديل.

وبعدها بأربعة دقائق فقط حاول المدير الفني الكوستاريكي أوسكار راميريز أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي من أجل تسجيل هدف التعادل على أقل تقدير قبل نهاية المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب المخضرم كريستيان بولانيوس بدلاً من اللاعب جوهان فينغاس.

وفي الدقيقة السابعة والستين واصل المدير الفني الكوستاريكي أوسكار راميريز عملية تنشيط خطوطه الأمامية في ظل قوة خط دفاع منتخب صربيا سواء من الناحية الفنية أو من الناحية البدنية، وذلك من خلال إشراك اللاعب السريع جويل كامبل بدلاً من المهاجم ماركو اورينا.

ومن جانبه حاول المدير الفني الصربي ملادن كرستاييتش أن يقوم هو أيضاً بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية في ظل التراجع البدني الواضح على معظم لاعبي منتخب صربيا، وذلك من خلال إشراك اللاعب فيليب كوستيتش بدلاً من اللاعب آدم لياييتش في الدقيقة السبعين.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة تراجع منتخب صربيا بكامل عناصره إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين انتصاره، فيما ضغط منتخب كوستاريكا بشكل قوي دون أن يتمكن من تشكيل الخطورة اللازمة على المنتخب الصربي، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز منتخب صربيا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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