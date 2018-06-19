موعد مباراة مصر وروسيا في كأس العالم والقنوات الناقلة للمباراة اليوم الثلاثاء 19/6/2018

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موعد مباراة مصر وروسيا، يسعى المنتخب الوطني المصري إلى تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وخاصة بعد خسارته في المباراة الأولى ضد منتخب الأوروغواي بهدف وحيد مقابل لا شئ مما يضع ضغوطات كبيرة على لاعبي المنتخب الوطني المصري، ويستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة مستضيف بطولة كأس العالم 2018 وهو المنتخب الروسي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم المصرية سواء في جمهورية مصر العربية أو حتى في الوطن العربي بأكمله يبحثون في الوقت الحالي عن موعد مباراة مصر وروسيا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة مصر وروسيا إضافة إلى التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني المصري في المباراة.

موعد مباراة مصر وروسيا في كأس العالم 2018

موعد مباراة مصر وروسيا، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة مستضيف المونديال منتخب روسيا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة مصر وروسيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات كأس العالم روسيا 2018 م، أما مباراة مصر وروسيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD المفتوحة والمجانية، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مصر وروسيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة مصر وروسيا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة مصر وروسيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب الوطني المصري والتشكيل المتوقع للمنتخب المصري في مباراته أمام منتخب روسيا

يدخل المنتخب الوطني المصري غمار مباراته الثانية في بطولة كأس العالم روسيا 2018 في يوم الثلاثاء حينما يصطدم مع مستضيف المونديال منتخب روسيا العنيد للغاية، وذلك في مباراة حاسمة للغاية بالنسبة إلى أحفاد الفراعنة، وخاصة بعد خسارة المنتخب الوطني المصري التي تعرض لها في الجولة الأولى على يد نظيره منتخب الأوروغواي بهدف وحيد مقابل لا شئ، علماً بأن خسارة المنتخب الوطني المصري كانت متوقعة بنسبة كبيرة بدون أدنى شك أمام منتخب الأوروغواي، ولكن الحسرة الكبرى للمصريين تكمن في أن الخسارة جاءت في الوقت القاتل من عمر المباراة وتحديداً في الدقيقة التسعين من عمر المباراة مما جعل مرارة الهزيمة أكبر للشعب المصري بأكمله، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن المنتخب الوطني المصري نجح أيضاً في تقديم أداء مشرف للغاية من الناحية الدفاعية طوال دقائق هذه المباراة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن معظم الجماهير المصرية تُدرك جيداً أن المنتخب الوطني المصري لا يزال يُعاني من أزمة كبيرة للغاية وتحديداً من الناحية الهجومية، حيث بدا المنتخب الوطني المصري عاجزاً بشكل كبير للغاية على تشكيل الخطورة الحقيقية على منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من عمر المونديال، مما قد يُشكل عائقاً كبيراً أمام المنتخب الوطني المصري فيما تبقى له من مشوار في المونديال، ولعل ما يُزيد الضغوطات أكبر على كل لاعبي المنتخب الوطني المصري أن المنتخب المصري يحتاج إلى تحقيق الانتصار دون سواه، وذلك سواء في المباراة القادمة أمام منتخب روسيا أو حتى في المباراة الأخيرة له في دور المجموعات أمام المنتخب السعودي الشقيق، وذلك حتى يضمن المنتخب الوطني المصري تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وبكل تأكيد سوف تُعطي عودة اللاعب محمد صلاح من الإصابة دافعاً كبيراً للغاية لكل لاعبي المنتخب الوطني المصري في المباراة القادمة أمام منتخب روسيا، علماً بأن المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر أكد أن محمد صلاح بات جاهزاً من أجل المشاركة من جديد في المباريات مع المنتخب الوطني المصري، مما قد يُساهم بشكل كبير للغاية في تطور أداء المنتخب الوطني المصري من الناحية الهجومية بعكس الحالة التي ظهر عليها أحفاد الفراعنة في المباراة الأولى أمام منتخب الأوروغواي، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة تتألف من محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من أحمد فتحي وأيضاً علي جبر إضافة إلى أحمد حجازي وأخيراً محمد عبد الشافي، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من طارق حامد إضافة إلى محمد النني، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من محمد صلاح إضافة إلى عبد الله السعيد وأيضاً محمود حسن تريزيجيه، وفي مركز المهاجم الصريح سوف يتواجد مروان محسن، ولا يزال المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر يمتلك بعد العناصر الأخرى سواء من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية من أجل إجراء أي تعديل على تشكيلة المنتخب الوطني المصري، ويبقى الأمل كبيراً للغاية بين كافة أطياف الشعب المصري بأكمله قبل مواجهة مستضيف المونديال منتخب روسيا، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجميع يُدرك جيداً أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن منتخب روسيا يمتلك هو الآخر العديد من الإمكانيات الفنية الجيدة وخاصة صانع الألعاب ألكسندر جولوفين، وإضافة إلى ذلك أيضاً لن يعتمد المنتخب الوطني المصري على طريقته المفضلة في اللعب طوال المباراة من خلال التمركز في مناطقه الدفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، وذلك نظراً لآن المنتخب الروسي لا يهوى هو الآخر عملية الاستحواذ على الكرة بشكل كبير مما يؤكد على صعوبة المباراة كثيراً على كلاً من الطرفين، وخاصة على المنتخب الوطني المصري الذي سيكون تحت ضغوطات كبيرة لا مثيل لها على الإطلاق، ويكفي الإشارة فقط إلى أن سقوط المنتخب الوطني المصري في فخ التعادل في هذه المباراة سوف يجعله يضمن إقصائه بنسبة مؤكدة من المونديال منذ الدور الأول كما كان الحال في آخر مشاركتين له على مدار تاريخ بطولات كأس العالم.

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