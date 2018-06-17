المكسيك تُفجر أكبر مفاجآت كأس العالم بعد فوزها على حامل اللقب ألمانيا

Advertisements

فجر منتخب المكسيك مفاجأة تاريخية من العيار الثقيل عقب فوزه على حساب حامل اللقب منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب المكسيك في المباراة اللاعب الشاب هرفينغ لوزانو في الدقيقة الخامسة والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر هذه النتيجة حصد المنتخب المكسيكي النقاط الثلاث الأولى له في مونديال روسيا، فيما فشل المنتخب الألماني في حصد أي نقطة على الإطلاق في بداية مشواره في إطار حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للعالم.

تشكيلة منتخب ألمانيا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينج / مات هوميلس / مارفن بلاتنهارت.

خط الوسط: سامي خضيرة / توني كروس / توماس مولر / مسعود أوزيل / يوليان دراكسلر.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

المدير الفني: الألماني يواخيم لوف.

تشكيلة منتخب المكسيك الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا.

خط الدفاع: هوجو أيالا / كارلوس سالسيدو / هيكتور مورينو / دانييل جالاردو.

خط الوسط: هيكتور هيريرا / ميغيل لايون / أندريس جواردادو.

خط الهجوم: كارلوس فيلا / هرفينغ لوزانو / خافيير هيرنانديز.

المدير الفني: المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو.

ملخص مباراة ألمانيا والمكسيك

في شوط المباراة الأول بدت الحماسة واضحة للغاية على كلاً من الطرفين، فمن جهة أراد منتخب ألمانيا إثبات قدرته في الدفاع عن لقبه بطلاً للعالم، فيما أراد منتخب المكسيك استغلال الدعم الجماهيري غير المسبوق الذي يحظى به منذ اليوم الأول على الأراضي الروسية.

وفي الدقيقة الثالثة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة منتخب ألمانيا في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم تيمو فيرنر كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت جانباً دون أن تُشكل الخطورة الكبيرة على مرمى الحارس جييرمو أوتشوا.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب المكسيك فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة العاشرة حينما سدد اللاعب هيكتور هيريرا كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن العملاق مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا أمسك بالكرة بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي الدقيقة العشرين سنحت فرصة أخرى سهلة لمصلحة المنتخب الألماني، وهذه المرة حينما سدد المهاجم تيمو فيرنر كرة أرضية أخرى من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته وصلت سهلة جداً هذه المرمى إلى حارس المرمى جييرمو أوتشوا.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثلاثين، فجر منتخب المكسيك مفاجأة مدوية للغاية لم يكن يتوقعها أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما نجح اللاعب هرفينغ لوزانو في تسجيل الهدف الأول لمصلحة منتخب المكسيك في المباراة وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير المكسيكية التي بدت عاجزة عن تصديق ما يحدث داخل أرض الملعب.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير كاد المنتخب الألماني ينجح سريعاً في تعديل النتيجة، وذلك حينما نفذ النجم توني كروس ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، ولكن حارس المرمى جييرمو أوتشوا تصدى للكرة ببراعة كبيرة للغاية إضافة إلى تلقيه المساعدة أيضاً من العارضة التي تصدت لجزء من الكرة في الوقت ذاته.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة واصل المنتخب الألماني ضغطه المكثف على نظيره منتخب المكسيك بحثاً عن تعديل النتيجة، وفي مقابل ذلك لم يتراجع منتخب المكسيك إلى مناطقه الدفاعية بل بحث هو الآخر عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، ليستمر ذلك السيناريو من المنتخبين دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم منتخب المكسيك بهدف وحيد مقابل لا شئ في مفاجأة من العيار الثقيل.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الوضع كثيراً من الجانبين، وخاصة من جانب منتخب ألمانيا الذي لم يبحث فقط عن تعديل النتيجة وإنما كان يرغب في قلب الطاولة على منافسه منتخب المكسيك من أجل حصد النقاط الكاملة في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حاول المدير الفني المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما من أجل استغلال الثغرات في خط دفاع منتخب ألمانيا في الهجمات المرتدة السريعة، وذلك من خلال إشراك اللاعب ايدسون ألفاريز بدلاً من كارلوس فيلا.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير قرر المدير الفني الألماني يواخيم لوف أن يُخاطر بشكل أكبر من الناحية الهجومية بحثاً عن تسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة، وذلك من خلال إشراك اللاعب ماركو رويس بدلاً من متوسط الميدان النجم سامي خضيرة.

وفي الدقيقة الخامسة والستين كاد المنتخب الألماني ينجح مرة أخرى في تعديل النتيجة، وهذه المرة حينما سدد الظهير الأيمن جوشوا كيميتش كرة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الحسرة الكبيرة من طرف الجماهير الألمانية التي باتت قلقة للغاية على مستقبل منتخبها في بقية مشواره في المونديال.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط واصل المدير الفني المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو عملية تنشيط خطوطه الأمامية حتى لا يحصل المنتخب الألماني على الراحة على مستوى خطه الخلفي، وذلك من خلال إشراك المهاجم راؤول خيمينيز هذه المرة بدلاً من اللاعب هرفينغ لوزانو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والسبعين قرر المدير الفني المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو أن يُغلق كافة مناطقه الدفاعية بإحكام شديد لمنع الخطورة الألمانية تماماً، وذلك من خلال إشراك المدافع المخضرم رافائيل ماركيز بدلاً من القائد أندريس جواردادو.

وفي الدقيقة السادسة والسبعين تواصلت الحملات الهجومية الألمانية الشرسة، وهذه المرة حينما سدد النجم توني كروس كرة أكثر من رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب مرمى الحارس جييرمو أوتشوا بقليل.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط دفع المدير الفني الألماني يواخيم لوف بآخر أوراقه الهجومية في المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم المخضرم ماريو جوميز بدلاً من الظهير الأيسر مارتن بلاتنهارت على أمل خطف هدف التعادل على أقل تقدير قبل نهاية المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة واصل المنتخب الألماني ضغطه القوي للغاية على منافسه منتخب المكسيك، إلا أن ذلك السيناريو استمر دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز تاريخي لمصلحة منتخب المكسيك على حساب أبطال العالم منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

إقرأ أيضاً:

موعد مباراة بلجيكا وبنما في كأس العالم الاثنين 18/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم الاثنين 18/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018

تعرف على القوائم النهائية لجميع المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا 2018

صربيا تتغلب على كوستاريكا بصعوبة بالغة ضمن مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم

التعادل المثير يحسم قمة إسبانيا والبرتغال وسط تألق الدون كريستيانو رونالدو

آيسلندا تُفجر المفاجأة وتفرض التعادل على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي