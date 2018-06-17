البرازيل تبدأ رحلة البحث عن اللقب السادس في كأس العالم بتعادل محبط أمام سويسرا

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سقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب سويسرا، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب البرازيل في المباراة النجم فيليبي كوتينيو في الدقيقة العشرين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب سويسرا في المباراة اللاعب ستيفن زوبر في الدقيقة الخمسين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبذلك حصد المنتخب البرازيلي نقطة واحدة فقط في بداية مشواره في المونديال، فيما حصد المنتخب السويسري هو الآخر نقطة واحدة فقط أيضاً.

تشكيلة منتخب البرازيل الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو / تياغو سيلفا / جواو ميراندا / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / باولينيو / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: ويليان / نيمار جونيور / غابرييل جيسوس.

المدير الفني: البرازيلي تيتي.

تشكيلة منتخب سويسرا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / أكانج / فابيان شار / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: تشاكا / بيهرامي / دزيمايلي / ستيفن زوبير / شيردان شاكيري.

خط الهجوم: هاريس سيفيروفيتش.

المدير الفني: البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

ملخص مباراة البرازيل وسويسرا

في شوط المباراة الأول ومنذ انطلاقة اللقاء حاول المنتخب البرازيلي أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، ولكنه تفاجأ كثيراً من مستوى منافسه منتخب سويسرا الذي حاول هو الآخر فرض أسلوب لعبه على منتخب السامبا من خلال الاستحواذ على الكرة.

وفي الدقيقة الحادية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة منتخب البرازيل في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب باولينيو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى يان سومر.

ولم يكتفِ المنتخب البرازيلي بذلك فحسب بل واصل ضغطه على نظيره المنتخب السويسري بحثاً عن تسجيل الأهداف، وفي الدقيقة العشرين نجح المنتخب البرازيلي في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له النجم فيليبي كوتينيو أولى الأهداف بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة عارمة من طرف كل لاعبي منتخب السامبا.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً سواء من جانب منتخب سويسرا أو حتى من جانب منتخب البرازيل، الذي شعر بدوره بمدى سهولة المباراة كثيراً مع مرور دقائقها مما جعل لاعبيه يخشون على أنفسهم من الالتحامات البدنية القوية من جانب لاعبي منتخب سويسرا، ليستمر ذلك السيناريو الباهت من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم منتخب البرازيل بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب البرازيلي عازماً على حسم الأمور نهائياً من خلال تسجيل هدف ثاني في المباراة، وفي المقابل حاول منتخب سويسرا أن يستغل انخفاض إيقاع اللعب من جانب لاعبي المنتخب البرازيلي الذين اعتقدوا أن المباراة محسومة لهم قبل نهايتها.

وفي الدقيقة الخمسين تلقى المنتخب البرازيلي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما نجح المنتخب السويسري في تسجيل هدف التعادل من ركلة ركنية عبر رأسية اللاعب ستيفن زوبير الذي استغل بدوره ثغرة واضحة في خط دفاع منتخب البرازيل لتشتعل أجواء المباراة من جديد.

وبعدها بعشرة دقائق فقط قام المدير الفني البرازيلي تيتي بإجراء تغيير دفاعي غريب نوعاً ما على تشكيلته، وذلك من خلال إشراك متوسط الميدان فيرناندينيو بدلاً من متوسط الميدان كارلوس كاسيميرو في الوقت الذي يحتاج فيه منتخب السامبا إلى تنشيط خطوطه الأمامية من أجل تسجيل الأهداف.

وفي الدقيقة السابعة والستين أجرى المدير الفني البرازيلي تيتي ثاني تغيير غريب له في المباراة على تشكيلته، وهذه المرة من خلال إشراك متوسط الميدان ريناتو بدلاً من متوسط الميدان الآخر باولينيو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والسبعين كاد المنتخب البرازيلي ينجح في خطف هدف الانتصار، وذلك حينما سدد النجم نيمار جونيور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى يان سومر أمسك الكرة بسهولة كبيرة محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط دفع المدير الفني البرازيلي تيتي بآخر أوراقه في المباراة، وهذه المرة من خلال إشراك المهاجم روبيرتو فيرمينو بدلاً من المهاجم غابرييل وسط حالة من التعجب بين الجماهير البرازيلية.

وفي الدقيقة التسعين سنحت فرصة مثالية لمصلحة المنتخب البرازيلي في المباراة، وذلك حينما سدد البديل روبيرتو فيرمينو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى يان سومر تصدى للكرة ببراعة كبيرة وحرم المنتخب البرازيلي من التقدم في النتيجة، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب في نهاية المطاف.

فيديو ملخص واهداف مباراة البرازيل وسويسرا بتعليق عصام الشوالي

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