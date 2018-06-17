نبيل معلول يكشف عن طموحات منتخب تونس قبل مواجهة إنجلترا في كأس العالم

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كشف التونسي نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي اليوم الأحد الموافق لليوم السابع عشر من شهر يونيو الحالي عن طموحات منتخب بلاده تونس، وذلك قبل المواجهة الأولى له في المونديال التي سوف تجمع بينه وبين نظيره منتخب إنجلترا في مساء يوم غداً الإثنين.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدرب التونسي نبيل معلول أن الهدف الرئيسي للمنتخب التونسي من مشاركته في النسخة الحالية من المونديال، هو التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر البطولة مهما كان الثمن من أجل تحقيق ذلك.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب التونسي نبيل معلول على أن كل لاعبي المنتخب التونسي لديهم عزم كبير قبل مباراة يوم غداً الإثنين أمام منتخب إنجلترا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجميع داخل المنتخب التونسي يطمح إلى الظهور بشكل مشرف للغاية من أجل إسعاد الجماهير العربية وأيضاً الجماهير الإفريقية وخاصة الجماهير التونسية.

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