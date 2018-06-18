رياضيون يطالبون الفيفا بالتحرك القانوني ضد قناة bein sports القطرية

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أعلنت الصحيفة السعودية “سبق” أن مجموعة من كبار الرياضيين في الوطن العربي قد قاموا بتدشين مبادرة كبيرة من أجل توجيه رسائل احتجاجية إلى الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد “مجموعة قنوات bein sports” القطرية، وذلك بسبب تعمد الإعلاميين والعاملين فيها إقحام السياسة في الرياضة أثناء تغطيتهم لمباريات كأس العالم روسيا 2018.

وقد أعلنت صحيفة سبق السعودية أن جميع القائمين على تلك المبادرة قد قاموا بتسمية تلك المبادرة “رياضة بلا سياسة” حيث دعوا من خلال تلك المبادرة عشاق الساحرة المستديرة إلى المشاركة والعمل على تسجيل احتجاجهم على تلك الممارسات من القنوات الرياضية القطرية.

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وأكدت الصحيفة السعودية أن مبادرة رياضة بلا سياسة قد طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تحرك فوري وجاد ضد التسييس الممارس من قبل المجموعة الإعلامية القطرية وخصوصاً ما بدر من القناة القطرية منذ بداية انطلاق فعاليات المونديال بروسيا عام 2018 بصفتها “الناقل الحصري لفعاليات البطولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط” حيث ارتكبت من خلال ذلك مخالفة نظامية تستلزم العقاب والمساءلة عليها.

وقد شددت الرياضيين القائمين على تلك المبادرة أن صمت الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تجاه تجاوزات القناة الرياضية القطرية من شأنه أن يؤدي إلى هز الثقة بالمنطقة الدولية وجميع مبادئها، وهو ما قد يؤدي إلى فتح الباب أمام تسييس الرياضة إلى جانب التسييس المضاد، وهذا ما سيؤدي إلى خروج المتعة الرياضية والكروية من نصابها السليم والصحيح المرجو منها.

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