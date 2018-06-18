موعد مباراة كولومبيا واليابان في كأس العالم الثلاثاء 19/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة كولومبيا واليابان، يستعد المنتخب الكولومبي لملاقاة نظيره منتخب اليابان في يوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب موردوفيا أرينا على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم الجميلة يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة كولومبيا واليابان إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا واليابان، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة كولومبيا واليابان إضافة إلى التشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا في المباراة.

موعد مباراة كولومبيا واليابان في كأس العالم 2018

موعد مباراة كولومبيا واليابان، يستعد المنتخب الكولومبي لملاقاة نظيره منتخب اليابان في يوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب موردوفيا أرينا على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018، وتنطلق مباراة كولومبيا واليابان تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا واليابان في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة كولومبيا واليابان سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة كولومبيا واليابان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة كولومبيا واليابان سوف تكون منقولة أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة كولومبيا واليابان منقولة أيضاً عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب الكولومبي والتشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا قبل مباراته أمام منتخب اليابان

يدخل منتخب كولومبيا غمار منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018، وهو عازماً بشكل كبير على الظهور بأفضل صورة ممكنة مثلما كان الحال في النسخة الماضية من المونديال، وذلك حينما تم إقصاء المنتخب الكولومبي من الدور ربع النهائي من المونديال على يد منتخب البرازيل مع العلم بأن ذلك المونديال كان منظماً على أرض دولة البرازيل في صيف عام 2014 أي قبل أربع سنوات فقط من الآن، ولعل ما يُعطي المنتخب الكولومبي قوة كبيرة جداً في النسخة الحالية من المونديال أنه يحتفظ بنفس الجيل المثالي الذي شارك معه في النسخة الماضية من البطولة، وبكل تأكيد لا تقتصر آمال الجماهير الكولومبية في النسخة الحالية من المونديال على الوصول فقط إلى الدور ربع النهائي من عمر المونديال وإنما يطمح الجميع إلى المنافسة بكل قوة على اللقب العالمي، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأرجنتيني خوسيه بيكرمان على تشكيلة تتألف من ديفيد أوسبينا في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من دافينسون سانشيز وأيضاً سانتياغو أرياس إضافة إلى كريستيان زاباتا وأخيراً جيسون موريو، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من كارلوس سانشيز إضافة إلى أغويلار، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من خوان كوادرادو إضافة إلى خاميس رودريغيز، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد كلاً من كارلوس باكا إضافة إلى راداميل فالكاو، ولا شك أن هذه الأسماء التي يمتلكها المنتخب الكولومبي قادرة على صناعة الحدث في مونديال روسيا الحالي، وذلك على الرغم من أن المجموعة الثامنة التي يتواجد بها المنتخب الكولومبي معقدة نوعاً ما، ولا يتواجد في المجموعة الثامنة أي منتخبات كبيرة على الإطلاق وهو ما يُزيد بالتالي من صعوبة المجموعة نظراً إلى تساوي حظوظ كافة المنتخبات المتواجدة في المجموعة، علماً بأن المجموعة الثامنة تضم أيضاً كلاً من منتخب بولندا إضافة إلى منتخب السنغال، ويكفي الإشارة فقط إلى أن المنتخب البولندي على سبيل المثال يمتلك في صفوفه النجم روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم، فيما يمتلك المنتخب السنغالي في صفوفه نجم أيضاً وهو اللاعب السريع ساديو ماني، مما يؤكد بدوره على أن التأهل عن هذه المجموعة نحو الدور ثمن النهائي من عمر المونديال لن يكون سهلاً على الإطلاق تحت أي ظرف من الظروف.

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