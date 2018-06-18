السويد تتخطى عقبة كوريا الجنوبية وتُشارك المكسيك صدارة المجموعة السادسة في كأس العالم

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حقق منتخب السويد فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب السويد في المباراة المدافع أندرياس في الدقيقة الخامسة والستين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة حصد المنتخب السويدي النقاط الثلاث الأولى في النسخة الحالية من المونديال، فيما فشل منتخب كوريا الجنوبية في حصد أي نقطة على الإطلاق في بداية مشواره في مونديال روسيا.

تشكيلة منتخب السويد الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: ميكائيل لوستيغ / أندرياس / يانسون / لودويغ.

خط الوسط: سيباستيان لارسون / ألبين إيكدال / إيميل فورسبرج / فيكتور كلاسون.

خط الهجوم: ماركوس بيرغ / أولا تويفونين.

المدير الفني: السويدي جاني أندرسون.

تشكيلة منتخب كوريا الجنوبية الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: جو هي.

خط الدفاع: لي يونغ / بارك جو هو / كيم يونغ جون / يونغ سونغ هيون.

خط الوسط: كو جا شيول / كي سونغ يونغ / لي جاي سونغ.

خط الهجوم: سون هيونغ مين / كيم شين ووك / هوانغ هي تشان.

المدير الفني: الكوري الجنوبي شين تاي يونغ.

ملخص مباراة السويد وكوريا الجنوبية

في شوط المباراة الأول حاول منتخب كوريا الجنوبية أن يفرض سيطرته على مجريات اللعب بشكل تدريجي منذ انطلاق صافرة بداية المباراة، فيما بدا منتخب السويد متحفظاً نوعاً ما في مناطقه الدفاعية خوفاً من استقبال الأهداف بشكل مبكر، وأيضاً في ظل رغبته في الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة إضافة إلى الكرات الثابتة من أجل تحقيق الانتصار.

وفي الدقيقة الحادية والعشرين سنحت فرصة مثالية لمصلحة منتخب السويد في المباراة من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما وجد المهاجم ماركوس بيرغ نفسه منفرداً بحارس المرمى جو هي، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة ببراعة كبيراً منقذاً مرمى منتخب بلاده من أولى الأهداف.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين تعرض منتخب كوريا الجنوبية إلى ضربة موجعة نوعاً ما، وذلك حينما تعرض مدافعه بارك جو هو إلى الإصابة التي حرمته من استكمال بقية دقائق المباراة، مما دفع المدير الفني الكوري الجنوبي شين تاي يونغ إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المدافع كيم مين وو بدلاً منه.

ومع مرور الدقائق انحصر اللعب كثيراً في خط وسط الميدان من كلا الطرفين دون أن يتمكن أي منهما من تشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى الطرف الآخر، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل زادت أيضاً الالتحامات البدنية بين جميع اللاعبين.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والأربعين، سنحت أمام منتخب السويد فرصة أخرى مثالية للغاية حينما انفرد مهاجمه ماركوس بيرغ مرة أخرى بحارس المرمى جو هي، إلا أن المهاجم ماركوس بيرغ هو من أضاع الكرة هذه المرة بغرابة شديدة للغاية، لتمر بعدها بقية الدقائق دون أن تشهد أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

وفي شوط المباراة الثاني بدا العزم واضحاً على كلاً من المنتخبين في إطار سعي كلاً منهما إلى تسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة، وخاصة وأن كلاً منهما كان يرغب في حصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال في ظل صعوبة المجموعة كثيراً عقب خسارة المنتخب الألماني يوم أمس الأحد على يد نظيره منتخب المكسيك.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين كاد المنتخب السويدي ينجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم أولا تويفونين كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جو هي أبعدها ببراعة كبيرة للغاية من على خط المرمى محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الخامسة والستين سنحت أمام المنتخب السويدي فرصة مثالية جديدة، وهذه المرة حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء بعد الحصول على المساعدة من تقنية حكم الفيديو المساعد، ليتولى تنفيذها القائد أندرياس بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة منتخب بلاده وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير السويدية.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والسبعين حاول المدير الفني السويدي جاني أندرسون أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وذلك من خلال إشراك إسحاق كيسي بدلاً من المهاجم أولا تويفونين.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استحوذ منتخب كوريا الجنوبية على الكرة بشكل كامل سعياً منه لتسجيل هدف التعادل على أقل تقدير، وفي مقابل ذلك تراجع منتخب السويد بكامل عناصره إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف، ليستمر ذلك السيناريو دون جديد حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز هام للغاية لمصلحة منتخب السويد بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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