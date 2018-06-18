موعد مباراة المغرب والبرتغال فى كأس العالم الاربعاء 20/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المغرب والبرتغال، يستعد المنتخب المغربي الشقيق لملاقاة نظيره منتخب البرتغال في يوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم المغربية وأيضاً العربية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة المغرب والبرتغال إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة المغرب والبرتغال إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من المغرب والبرتغال في هذه المباراة بينهما.

موعد مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2018

موعد مباراة المغرب والبرتغال، يستعد المنتخب المغربي الشقيق لملاقاة نظيره منتخب البرتغال في يوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة المغرب والبرتغال تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة المغرب والبرتغال سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة المغرب والبرتغال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة المغرب والبرتغال سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة المغرب والبرتغال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب المغربي والتشكيل المتوقع للمنتخب المغربي في مباراته أمام منتخب البرتغال

يدخل المنتخب المغربي مباراته الثانية في النسخة الحالية من مونديال روسيا، وهو في حالة معنوية سيئة للغاية بعكس ما كان عليه الحال قبل انطلاقة المونديال مباشرة، وخاصة في ظل حجم الضغوطات المسلطة على كل لاعبي أسود الأطلس من طرف الشارع المغربي بأكمله، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها المنتخب المغربي في مباراته الأولى في المونديال، والتي جاءت على يد نظيره منتخب إيران بهدف وحيد مقابل لا شئ، ولعل ما يُزيد الوضع سوءاً بالنسبة إلى المنتخب المغربي وأيضاً الجماهير المغربية، أن هذه الخسارة كانت قاسية للغاية نظراً لكونها جاءت في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن الهدف الذي نجح المنتخب الإيراني في تسجيله جاء عن طريقة عكسية عبر المهاجم المغربي عزيز، مما جعل الجميع داخل المعسكر المغربي متأكداً أن الإقصاء منذ الدور الأول بات هو المصير المحتوم على المنتخب المغربي في النسخة الحالية من المونديال، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة تتألف من منير المحمدي في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من نبيل درار وأيضاً مهدي بن عطية إضافة إلى مروان دا كوستا وأخيراً أشرف حكيمي، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من كريم الأحمدي إضافة إلى يونس بلهندة، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من فيصل فجر إضافة إلى مبارك بوصوفة وأيضاً حكيم زياش، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد خالد بوطيب.

آخر تحضيرات المنتخب البرتغالي والتشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال في مباراته أمام منتخب المغرب

يدخل البرتغالي مباراته الثانية في النسخة الحالية من المونديال عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه، وخاصة بعد الظهور المميز للغاية لمنتخب البرتغال في مباراته الأولى في المونديال أمام منتخب إسبانيا، وعلى الرغم من الثغرات الدفاعية العديدة التي ظهرت في خط دفاع منتخب البرتغال، إلا أن الجماهير البرتغالية اطمأنت كثيراً من مستوى منتخب بلادها من الناحية الهجومية، وخاصة مستوى الدون كريستيانو رونالدو الذي يبدو عازماً بقوة في النسخة الحالية من المونديال على إهداء منتخب بلاده لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ منتخب البرتغال، علماً بأن المونديال الحالي من الممكن أن يكون الأخير بالنسبة إلى الدون كريستيانو رونالدو نظراً لكونه قد بلغ 33 عاماً مما يؤكد صعوبة تواجده في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم القادمة في صيف عام 2022 على أرض دولة قطر، ولا شك أن آمال الشعب البرتغالي كلو سوف تكون على عاتق الدون كريستيانو رونالدو، علماً بأن الدون كريستيانو رونالدو سبق وأن نجح في قيادة المنتخب البرتغالي نحو التتويج بلقب كأس أمم أوروبا في النسخة الماضية على أرض دولة فرنسا والتي تم تنظيمها في صيف العام قبل الماضي 2016، ولعل ما يُعطي دافع أكبر للجماهير البرتغالية في مونديال روسيا أن الدون كريستيانو رونالدو يبدو في أفضل حالاته البدنية بعكس كل مشاركاته الماضية مع المنتخب البرتغالي على مدار السنوات الطويلة الأخيرة، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني البرتغالي فرناندو سانتوس بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة تتألف من روي باتريسيو في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من سيدريك سواريس وأيضاً كيبلير بيبي إضافة إلى فونتي وأخيراً رافاييل غيريرو، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من ويليام كارفاليو إضافة إلى جواو موتينيو، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من برناردو سيلفا إضافة إلى جونزالو جيديس وأيضاً جواو ماريو، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد الدون كريستيانو رونالدو، أما على مقاعد البدلاء سوف يجد المدير الفني البرتغالي فرناندو سانتوس أيضاً العديد من الخيارات الأخرى المتاحة أمامه في هذه المباراة الثانية أمام منتخب المغرب، علماً بأن الحلول الهجومية سوف تتمثل بشكل أساسي في كلاً من الثلاثي ريكاردو كواريزما إضافة إلى أندري سيلفا وأيضاً برونو فيرنانديز.

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