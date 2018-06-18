بلجيكا تستعرض قوتها الهجومية أمام بنما ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم

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حقق منتخب بلجيكا فوزاً عريضاً على حساب نظيره منتخب بنما بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب بلجيكا في المباراة كلاً من النجم دريس ميرتينز في الدقيقة السابعة والأربعين، إضافة إلى النجم روميلو لوكاكو في الدقيقة التاسعة والستين والدقيقة الخامسة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبذلك نجح المنتخب البلجيكي في حصد النقاط الثلاث الأولى له في مونديال روسيا، فيما فشل منتخب بنما في حصد أي نقطة على الإطلاق في بداية مشواره في المونديال.

تشكيلة منتخب بلجيكا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ديدريك بوياتا / توبي / يان فيرتونغن.

خط الوسط: توماس مونييه / إكسل فيتسل / كيفين دي بروين / يانيك فيريرا كاراسكو / إيدين هازارد.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: الإسباني روبيرتو مارتينيز.

تشكيلة منتخب بنما الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: جيمي.

خط الدفاع: ميتشيل موريلو / فيديل إسكوبار / رومان توريس / ديفيس.

خط الوسط: جابرييل جوميز / أرماندو كوبر / أنيبال جودوي / جوزي لويس رودريغيز / إيدجار.

خط الهجوم: بلاس بيريز.

المدير الفني: الأرجنتيني هيرنان دياز.

ملخص مباراة بلجيكا وبنما

في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً ضغط المنتخب البلجيكي بشكل قوي للغاية على منافسه منذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء، وفي مقابل ذلك بدت الحماسة الشديدة واضحة على كل لاعبي منتخب بنما نظراً لكونها المشاركة الأولى للمنتخب البنمي في تاريخ بطولات كأس العالم.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة منتخب بلجيكا في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب يانيك فيريرا كاراسكو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جيمي أمسك الكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير هدد منتخب بلجيكا مرمى منتخب بنما مرة أخرى، وهذه المرة بعدما سدد النجم دريس ميرتينز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جيمي أبعد الكرة ببراعة كبيرة بأطراف أصابعه إلى الخارج محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما وخاصة من جانب منتخب بلجيكا، مما أعطى بدوره الثقة كثيراً لكل لاعبي منتخب بنما الذين بدأوا يشعرون بمدى قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب يمتلك نجوماً لامعة مثل منتخب بلجيكا.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثلاثين استفاق المنتخب البلجيكي من جديد من الناحية الهجومية، وهذه المرة بعدما سدد النجم إيدين هازارد كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جيمي تصدى للكرة بنجاح وأبقى على إثارة المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط واصل المنتخب البلجيكي بحثه عن تسجيل أولى أهدافه في المباراة بالرغم من التحصينات الدفاعية القوية التي تميز بها منتخب بنما، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب البلجيكي عازماً بقوة على محو الصورة الباهتة التي ظهر بها نوعاً ما في الشوط الأول، أما على الجانب المقابل فقد حاول منتخب بنما أن يصمد بشكل أكبر في مناطقه الدفاعية حتى يأتي موعد نهاية المباراة.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين نجح المنتخب البلجيكي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم دريس ميرتينز أولى الأهداف بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة عارمة من طرف جميع لاعبي منتخب بلجيكا وأيضاً الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي يجد نفسه تحت ضغوطات لا مثيل لها.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب بنما في المباراة، وذلك حينما انفرد الظهير الأيمن ميتشيل موريلو بحارس المرمى تيبو كورتوا، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وأبعد الكرة للخارج بنجاح.

وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول المدير الفني الأرجنتيني هيرنان دياز أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل على أقل تقدير، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي جابرييل إضافة إلى إسماعيل دياز بدلاً من جوزي لويس رودريغيز إضافة إلى إيدجار.

وعلى الرغم من هذه النوايا الهجومية الواضحة بالنسبة إلى منتخب بنما، إلا أن المنتخب البلجيكي نجح في حسم الأمور نهائياً في الدقيقة التاسعة والستين، وذلك حينما سجل له النجم روميلو لوكاكو الهدف الثاني عقب استغلال ثغرة في خط دفاع منتخب بنما قاضياً بذلك على أي أمل متبقي لمنتخب بنما في المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين حاول المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز أن يقوم بتأمين خط وسط ميدانه بشكل أكبر تجنباً لحدوث أي مفاجآت من طرف منتخب بنما، وذلك من خلال إشراك متوسط الميدان موسى ديمبيلي بدلاً من الجناح الأيسر يانيك فيريرا كاراسكو.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير واصل منتخب بلجيكا استعراض عضلاته من خلال تسجيل الهدف الثالث له في المباراة، والذي جاء عقب انفراد النجم روميلو لوكاكو بحارس المرمى جيمي الذي لم يتمكن من فعل أي شيء للتصدي لهذه الكرة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية واصل المنتخب البلجيكي عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في أولى مباريات الشياطين الحمر في بطولة كأس العالم.

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