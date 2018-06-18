موعد مباراة السعودية والأوروغواي في كأس العالم الاربعاء 20/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة السعودية والأوروغواي، يستعد المنتخب السعودي الشقيق لملاقاة نظيره منتخب الأوروغواي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية يبحثون في الوقت الحالي عن موعد مباراة السعودية والأوروغواي إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأوروغواي، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة السعودية والأوروغواي إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من السعودية والأوروغواي في المباراة.

موعد مباراة السعودية والأوروغواي في كأس العالم 2018

موعد مباراة السعودية والأوروغواي، يستعد المنتخب السعودي الشقيق لملاقاة نظيره منتخب الأوروغواي في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018، وتنطلق مباراة السعودية والأوروغواي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأوروغواي في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة السعودية والأوروغواي سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة السعودية والأوروغواي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة السعودية والأوروغواي سوف تكون منقولة أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة السعودية والأوروغواي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب السعودي والتشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في مباراته أمام منتخب الأوروغواي

يدخل المنتخب السعودي الشقيق مباراته الثانية في مونديال روسيا، وهو في حالة معنوية سيئة للغاية بعكس أي منتخب آخر في النسخة الحالية من المونديال، وذلك بسبب البداية الكارثية للغاية التي حققها الأخضر السعودي في انطلاقة مشواره في المونديال، حيث تعرض المنتخب السعودي إلى خسارة تاريخية على يد مستضيف البطولة منتخب روسيا بخمسة أهداف مقابل لا شئ وهو الأمر الذي لم يكن هناك أي أحد قد توقعه على الإطلاق قبل بداية المونديال، ولعل ما زاد الوضع سوءاً بالنسبة إلى المنتخب السعودي هي الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها كل لاعبي المنتخب السعودي سواء من كل وسائل الإعلام والصحف العربية بشكل عام أو حتى من طرف كل وسائل الإعلام والصحف السعودية بشكل خاص، علماً بأن كل لاعب في المنتخب السعودي قد وعد بتقديم أفضل أداء لديه فيما تبقى من مباريات في مشوار المنتخب السعودي في مونديال روسيا، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين هو القائد تيسير الجاسم الذي اعتذر بدوره إلى الشعب السعودي بأكمله على الكارثة التي حلت بالأخضر السعودي في المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة تتألف من عبدالله المعيوف في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من ياسر الشهراني وأيضاً عمر هوساوي إضافة إلى أسامة هوساوي وأخيراً منصور الحربي، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من عبدالله عطيف إضافة إلى سلمان الفرج، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من سالم الدوسري إضافة إلى يحيى الشهري وأيضاً تيسير الجاسم، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد فهد المولد.

آخر تحضيرات المنتخب الأوروغوياني والتشكيل المتوقع لمنتخب الأوروغواي في مباراته أمام منتخب السعودية

يدخل منتخب الأوروغواي مباراته الثانية في النسخة الحالية من المونديال عازماً على حسم تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وخاصة بعد الفوز المهم للغاية الذي نجح منتخب الأوروغواي في تحقيقه في الجولة الأولى على حساب المنتخب الوطني المصري بهدف وحيد مقابل لا شئ جاء في الدقيقة التسعين من عمر المباراة حينها، وعلى الرغم من أن مستوى منتخب الأوروغواي لم يرقى في مباراته الأولى في المونديال إلى التطلعات، إلا أن المنتخبات الكبيرة دائماً ما تُفكر في الانتصار فقط دون سواه طوال فترة الدور الأول المونديال، وذلك نظراً لأن التأهل يبقى هو الهاجس الوحيد فقط لجميع هذه المنتخبات الكبيرة، أما كرة القدم الجميلة سوف تأتي بدون أدنى شك لاحقاً وتحديداً منذ انطلاقة الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة تتألف من فرناندو موسليرا في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من ماكسيمليانو بيريرا وأيضاً دييغو جودين إضافة إلى ماريا خيمينيز وأخيراً مارتن كاسيريس، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من نانديز إضافة إلى ماتياس فيسينو، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من كريستيان رودريغيز إضافة إلى كارلوس سانشيز، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد كلاً من لويس سواريز إضافة إلى إدينسون كافاني، علماً بأن منتخب الأوروغواي يحتاج في مباراته الثانية أمام منتخب السعودية إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة وحتى لو بهدف وحيد فقط من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وكان منتخب الأوروغواي قد تم إقصائه من الدور ثمن النهائي في آخر مشاركة له في النسخة الماضية من المونديال على أرض دولة البرازيل في صيف عام 2014.

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