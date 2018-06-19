مصر 365 يوضح حقيقة تجدد إصابة صلاح ورد اتحاد الكرة

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كشفت مصادر صحفية أمريكية في الساعات القليلة الماضية من يوم الإثنين الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يونيو الحالي عن عدم جاهزية محمد صلاح أبرز لاعب في صفوف المنتخب الوطني المصري قبل المباراة الثانية لأحفاد الفراعنة في المونديال ضد منتخب روسيا في مساء اليوم الثلاثاء.

حيث أشارت مصادر صحفية أمريكية بحسب ما نقلت وكالتي “واشنطن بوست” إضافة إلى “أسوشيتد بريس” إلى أن محمد صلاح وجد صعوبة بالغة في تحريك كتفه الأيسر في المران الأخير للمنتخب الوطني المصري في يوم أمس الإثنين.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن محمد صلاح غير جاهز على الإطلاق من أجل خوض المباراة القادمة أمام منتخب روسيا في بطولة كأس العالم، مما سوف يؤثر كثيراً على المنتخب الوطني المصري وخاصة في ظل رغبته في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من المونديال.

ولكن رداً على هذه الأنباء أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بياناً رسمياً منذ قليل، وفي إطار ذلك البيان أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل هذه الأنباء التي تم نشرها بخصوص عدم جاهزية محمد صلاح هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وفي السياق ذاته أيضاً أكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني المصري لكل وسائل الإعلام المصرية أن محمد صلاح بات جاهزاً بنسبة 100% من أجل المشاركة من جديد، على أن يكون القرار النهائي سواء بمشاركته بصفة أساسية أو كبديل في الشوط الثاني في يد الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

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