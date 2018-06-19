السيسي يرفض بيع الأسيوطي لتركي آل الشيخ.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي أن السبب الرئيسي وراء توقف مفاوضات بيع نادي الأسيوطي سبورت إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

حيث أشارت التقارير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفض نهائياً فكرة بيع نادي الأسيوطي سبورت إلى المستشار تركي آل الشيخ، كما طالب أيضاً وزير الشباب والرياضة الجديد أشرف صبحي بضرورة التدخل من أجل إنهاء ذلك الملف بشكل حاسم.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن السبب الرئيسي وراء ذلك القرار غير الرسمي من الرئاسة المصرية، هو توتر العلاقة كثيراً بين المستشار تركي آل الشيخ وبين الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادي الأهلي نتيجة الأزمة التي حدثت بين المستشار تركي آل الشيخ وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ومن جانبه كان مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت قد أصدر بياناً رسمياً في يوم أمس الإثنين، وفي إطار ذلك البيان كشف مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت عن توقف مفاوضات بيع نادي الأسيوطي سبورت إلى الشركة السعودية التي كانت ترغب في شراء النادي.

ولم يتطرق بيان نادي الأسيوطي سبورت إلى الأسباب وراء تراجعه عن فكرة بيع النادي لأي جهة أخرى، كما أكد مجلس إدارة نادي الأسيوطي سبورت أيضاً في بيانه الرسمي أن الموقع الإلكتروني الخاص بالنادي قد تعرض إلى السرقة حينما نشر إعلاناً رسمياً عن تفاصيل بيع نادي الأسيوطي سبورت.

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