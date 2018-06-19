تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مصر وروسيا في مباراة اليوم بكأس العالم

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يستعد المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره منتخب روسيا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض مباراته الثانية في المونديال:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / محمد صلاح / عبد الله السعيد / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الروسي ستانيسلاف المدير الفني للمنتخب الروسي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض مباراته الثانية في المونديال:

حراسة المرمى: إيجور.

خط الدفاع: ماريو فيرنانديز / سيرجي / إيليا / يوري زيركوف.

خط الوسط: يوري / إيجور / ألكسندر جولوفين / ألكسندر ساميدوف / دينيس تشيرشيف.

خط الهجوم: فيدور سمولوف.

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