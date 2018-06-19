اليابان تستغل النقص العددي وتتخطى عقبة كولومبيا ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم

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حقق منتخب اليابان فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب موردوفيا أرينا على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب اليابان في المباراة كلاً من اللاعب شينجي كاجاوا في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، إضافة إلى المهاجم يويا اوساكو في الدقيقة الثالثة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب كولومبيا في المباراة اللاعب كوينتيرو في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وعلى إثر هذه النتيجة حصد المنتخب الياباني النقاط الثلاث الأولى في المونديال، فيما فشل منتخب كولومبيا في حصد أي نقطة على الإطلاق في بداية مشواره في المونديال.

تشكيلة منتخب كولومبيا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: موخيكا / دافينسون سانشيز / أوسكار موريو / سانتياغو أرياس.

خط الوسط: كارلوس سانشيز / ليرما / خوان كوادرادو / كوينتيرو / إسكويردو.

خط الهجوم: رادامايل فالكاو.

المدير الفني: الأرجنتيني خوسيه بيكرمان.

تشكيلة منتخب اليابان الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: كاواشيما.

خط الدفاع: جين شوجي / يوتو ناجاتومو / هيروكي ساكاي / مايا يوشيدا.

خط الوسط: شيباساكي / هاراجوتشي / شينجي كاجاوا / تاكاشي إينوي / ماكوتو هاسيبي.

خط الهجوم: يويا اوساكو.

المدير الفني: الياباني أكيرا نيسينيو.

ملخص مباراة كولومبيا واليابان

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء بدت الحماسة واضحة للغاية على كلاً من المنتخبين، وخاصة من جانب منتخب كولومبيا الذي وجد له دعماً هائلاً من طرف جماهيره الحاضرة بغزارة على الأراضي الروسية.

وفي الدقيقة السادسة اشتعلت الأجواء أكثر حينما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة منتخب اليابان، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل قام الحكم أيضاً بإشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب كارلوس سانشيز، أما ركلة الجزاء فقد نفذها اللاعب شينجي كاجاوا بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة منتخب اليابان في المباراة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب كولومبيا في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الثانية عشر حينما سدد القائد راداميل فالكاو كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى كاواشيما أمسك الكرة بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي الدقيقة الخامسة عشر كاد المنتخب الياباني يحسم المباراة نهائياً من خلال تسجيل الهدف الثاني، وذلك حينما سدد اللاعب تاكاشي إينوي كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى ديفيد أوسبينا.

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين حاول المدير الفني الأرجنتيني خوسيه بيكرمان أن يُعيد التوازن مرة أخرى إلى خط وسط ميدانه الدفاعي خوفاً من تأثره بسبب النقص العددي، وذلك من خلال إشراك اللاعب باريوس بدلاً من اللاعب خوان كوادرادو.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثلاثين، نجح منتخب كولومبيا في تسجيل هدف التعادل الذي أعاده من جديد في أجواء المباراة، وذلك عبر اللاعب الواعد كوينتيرو الذي نفذ ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة خدع بها كل لاعبي المنتخب الياباني وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الكولومبية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط حاول المنتخب الياباني أن يُسيطر من جديد على مجريات اللعب، فيما حاول المنتخب الكولومبي أن يُسجل ثاني أهدافه في المباراة من أجل قلب الطاولة على منافسه، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الياباني عازماً على فرض سيطرته الكاملة من أجل تحقيق الانتصار في نهاية المطاف، وخاصة في ظل النقص العددي للمنتخب الكولومبي منذ الدقائق الأولى في عمر المباراة، وفي مقابل ذلك تمركز منتخب كولومبيا في مناطقه الدفاعية مع اعتماده في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة سعياً لخطف هدف ثاني مثلما فعل في الشوط الأول.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين سنحت فرصة مثالية لمصلحة منتخب اليابان من أجل تحقيق مسعاه، وذلك حينما انفرد المهاجم يويا اوساكو بحارس المرمى ديفيد أوسبينا، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح مُبقياً على إثارة المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين حاول المدير الفني الأرجنتيني خوسيه بيكرمان أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، وذلك من خلال إشراك النجم خاميس رودريغيز بدلاً من اللاعب كوينتيرو.

وفي الدقيقة السبعين حاول المدير الفني الياباني أكيرا أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي بحثاً عن تسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة، وذلك من خلال إشراك اللاعب المخضرم كيسوكي هوندا بدلاً من اللاعب المخضرم الآخر شينجي كاجاوا.

أما على الجانب المقابل فقد حاول المدير الفني الأرجنتيني خوسيه بيكرمان في الدقيقة ذاتها أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية هو الآخر، وذلك من خلال إشراك المهاجم كارلوس باكا بدلاً من اللاعب اسكويردو.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير نجح المنتخب الياباني في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك عبر رأسية المهاجم يويا اوساكو بعدما وصلت له الكرة من ركلة ركنية واضعاً منتخب بلاده في المقدمة من جديد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة حاول المنتخب الكولومبي أن يسجل هدف التعادل قبل فوات الأوان، فيما حاول المنتخب الياباني أن يستحوذ على الكرة دون تهديد مرمى منافسه، ليستمر ذلك السيناريو من المنتخبين دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز منتخب اليابان بعد عناء بهدفين مقابل هدف واحد على حساب نظيره منتخب كولومبيا.

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