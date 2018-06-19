موعد مباراة إسبانيا وإيران في كأس العالم الاربعاء 20/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إسبانيا وإيران، يستعد المنتخب الإسباني لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم الإسباني يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إسبانيا وإيران إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيران، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة إسبانيا وإيران إضافة إلى التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا في المباراة.

موعد مباراة إسبانيا وإيران في كأس العالم 2018

موعد مباراة إسبانيا وإيران، يستعد المنتخب الإسباني لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة إسبانيا وإيران تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيران في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة إسبانيا وإيران سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إسبانيا وإيران منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة إسبانيا وإيران سوف تكون منقولة أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة إسبانيا وإيران منقولة عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب الإسباني والتشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني في مباراته أمام منتخب إيران

يدخل المنتخب الإسباني غمار مباراته الثانية في مونديال روسيا وهو في حالة جيدة نوعاً ما، وذلك بعد البداية القوية له في الجولة الأولى عقب تعادله المثير للغاية بثلاثة أهداف لمثلها ضد منتخب البرتغال أحد أبرز المنتخبات المرشحة من أجل الفوز بلقب كأس العالم في النسخة الحالية، ولا شك أن قلق الجماهير الإسبانية من تغيير المدير الفني لمنتخب لاروخا قبل انطلاقة المونديال بيومين فقط لا غير، بات الآن غير متواجداً على الإطلاق وخاصة في ظل المستوى الفني المميز الذي قدمه المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني وهو الإسباني فيرناندو هييرو، وعلى الرغم من أن عامل القلق قد زال تقريباً من عند الجماهير الإسبانية، إلا أن حجم الضغوطات الآن بات كبيراً للغاية على كل لاعبي منتخب إسبانيا، حيث بات منتخب لاروخا مطالباً بالفوز بلقب كأس العالم بالرغم من قوة المنافسة على لقب المونديال في النسخة الحالية بعكس ما كان عليه الحال في أي نسخة سابقة، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإسباني فيرناندو هييرو بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من ديفيد دي خيا في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من داني كارفاخال وأيضاً جيرارد بيكيه إضافة إلى سيرجيو راموس وأخيراً جوردي ألبا، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من الثنائي سيرجيو بوسكيتس إضافة إلى تياجو ألكانتارا، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من إيسكو إضافة إلى ديفيد سيلفا وأيضاً ماركو أسينسيو، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد دييغو كوستا، ولا شك أن المنتخب الإسباني يُدرك جيداً أنه في حاجة ماسة إلى تحقيق الانتصار دون سواه وذلك سواء في الجولة الثانية أمام نظيره منتخب إيران أو حتى في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول أمام المنتخب المغربي الشقيق، وبكل تأكيد لن تكون المهمة سهلة على الإطلاق بالنسبة إلى المنتخب الإسباني، وخاصة وأن منافسه في هذه الجولة الثانية وهو منتخب إيران قد نجح في حصد النقاط الثلاث في الجولة الأولى من المونديال، مما يعني أن منتخب إيران هو من يتصدر جدول ترتيب المجموعة في الوقت الحالي، وبالتالي فإن تعثر منتخب إسبانيا في هذه المباراة سواء بالخسارة أو حتى بالتعادل قد يعني احتمالية إقصاء منتخب إسبانيا منذ الدور الأول من المونديال، وهو الأمر الذي قد يُشكل صدمة كبرى إلى جماهيره التي تطمح إلى الفوز بلقب المونديال في نسخته الحالية، علماً بأن منتخب إسبانيا سبق وأن تم إقصائه منذ دور المجموعات في بطولة كأس العالم، وذلك تحديداً كان في النسخة الماضية من المونديال والتي تم تنظيمها في ذلك الوقت على أرض دولة البرازيل في صيف عام 2014، ويمتلك منتخب إسبانيا في الوقت الحالي جيلاً ليس قادر فقط على التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وإنما قادر أيضاً على الفوز بلقب كأس العالم مع العلم بأن منتخب إسبانيا يُعتبر ضمن أبرز المرشحين من أجل الظفر بلقب المونديال في نهاية المطاف.

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