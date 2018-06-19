عاجل: تشكيل منتخب مصر الأساسي في مباراته الثانية في كأس العالم أمام روسيا

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كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم عن التشكيلة الأساسية التي سوف يخوض بها المباراة الثانية له في بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، والتي سوف تجمع بينه وبين مستضيف البطولة منتخب روسيا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي.

وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني المصري الأساسية في مباراته أمام منتخب روسيا على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / محمد صلاح / عبد الله السعيد / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

ولم يبدأ المنتخب الوطني المصري مشواره في بطولة كأس العالم بشكل جيد على الإطلاق بعد غياب 28 عاماً، وذلك بعدما تعرض إلى الخسارة في الجولة الأولى على يد منتخب الأوروغواي المخضرم بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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