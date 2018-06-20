موعد مباراة فرنسا وبيرو في كأس العالم الخميس 21/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا وبيرو، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره منتخب بيرو في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم العربية بشكل عام وأيضاً السعودية بشكل خاص يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فرنسا وبيرو إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبيرو، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة فرنسا وبيرو إضافة إلى التشكيل المتوقع للمنتخب الفرنسي في المباراة.

موعد مباراة فرنسا وبيرو في كأس العالم 2018

موعد مباراة فرنسا وبيرو، يستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره منتخب بيرو في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة فرنسا وبيرو تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبيرو في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018 م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم، أما مباراة فرنسا وبيرو سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة فرنسا وبيرو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المغربي جواد بده هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة فرنسا وبيرو سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا وبيرو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب الفرنسي والتشكيل المتوقع للمنتخب الفرنسي في مباراته أمام منتخب بيرو

يدخل المنتخب الفرنسي غمار مباراته الثانية في مونديال روسيا عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه، وذلك من أجل ضمان بطاقة عبوره بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وخاصة في ظل الانتقادات الحادة التي تعرض لها المنتخب الفرنسي من طرف كل وسائل الإعلام الفرنسية عقب الأداء المخيب للآمال الذي ظهر به منتخب الديوك في الجولة الأولى، وذلك على الرغم من أن المنتخب الفرنسي كان قد نجح في تحقيق الانتصار بشق الأنفس في الجولة الأولى من دور المجموعات على حساب نظيره منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد، ولكن وفي الوقت ذاته لم يُقدم المنتخب الفرنسي في هذه المباراة أدائاً جيداً على الإطلاق، وهو الأمر الذي يُزيد بدون أدنى شك من حجم الضغوطات الكبيرة على كل لاعبي المنتخب الفرنسي، علماً بأن المنتخب الفرنسي يجد نفسه مطالباً بشدة بضرورة الفوز بلقب كأس العالم في النسخة الحالية، وذلك من أجل مصالحة الجماهير الفرنسية عقب خيبة الأمل التي عاشها الجميع داخل فرنسا في صيف العام قبل الماضي 2016، حيث نجح المنتخب الفرنسي حينها في الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أوروبا التي تم تنظيمها على أرضه وبين جماهيره في ذلك الوقت، إلا أن المنتخب الفرنسي خسر اللقب في نهاية المطاف على يد منتخب البرتغال بهدف وحيد مقابل لا شئ بعد تمديد المباراة إلى الأوقات الإضافية حينها، ولا تقتصر خيبة أمل كرة القدم الفرنسية على ذلك فحسب، بل إن المنتخب الفرنسي لم يعرف طعم التألق على الإطلاق على مستوى بطولات كأس العالم منذ فوزه بلقب المونديال في عام 1998 وذلك حينما تم تنفيذ المونديال على أرضه ووسط جماهيره، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من هوغو لوريس في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من جبرييل سيديبي وأيضاً رافاييل فاران إضافة إلى صامويل أومتيتي وأخيراً بنجامين ميندي، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من الثنائي نغولو كانتي إضافة إلى بليز ماتويدي، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من كيليان مبابي إضافة إلى بول بوغبا وأيضاً توماس ليمار، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد أنطوان جريزمان، ولا يحتاج المنتخب الفرنسي سوى الفوز فقط لا غير في هذه المباراة من أجل ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وخاصة وأن المنتخب الفرنسي ينتظره في الجولة الثالثة والأخيرة مباراة معقدة أيضاً والتي سوف تجمع بينه وبين نظيره منتخب الدنمارك، مما يجعل المنتخب الفرنسي في حاجة ماسة إلى حسم تأهله إلى الدور الثاني حينما يواجه منتخب بيرو العنيد في الجولة الثانية.

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