روسيا تتأهل رسمياً إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد فوزها العريض على مصر

Advertisements

تأهل منتخب روسيا رسمياً إلى الدور ثمن النهائي من المونديال عقب فوزه على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب روسيا في المباراة كلاً من الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة والأربعين، إضافة إلى دينيس تشيرشيف في الدقيقة التاسعة والخمسين، وأيضاً المهاجم أرتيم في الدقيقة الثانية والستين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة المنتخب الوطني المصري في المباراة اللاعب محمد صلاح في الدقيقة الثالثة والسبعين.

Advertisements

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبذلك رفع منتخب روسيا رصيده إلى 6 نقاط ضمن بها تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، فيما استقر رصيد المنتخب الوطني المصري عند صفر من النقاط في قاع ترتيب المجموعة ليضمن بالتالي إقصائه بشكل رسمي من المونديال.

تشكيلة منتخب مصر الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / علي جبر / أحمد حجازي / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / محمد صلاح / عبد الله السعيد / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الأرجنتيني هيكتور كوبر.

تشكيلة منتخب روسيا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: إيجور.

خط الدفاع: ماريو فيرنانديز / إيليا / سيرجي / يوري زيركوف.

خط الوسط: يوري / رومان / ألكسندر ساميدوف / ألكسندر جولوفين / دينيس تشيرشيف.

خط الهجوم: أرتيم.

المدير الفني: الروسي ستانيسلاف.

ملخص مباراة مصر وروسيا

في شوط المباراة الأول حاول المنتخب الوطني المصري أن يستحوذ على الكرة بشكل كامل من أجل فرض سيطرته على اللقاء، وفي مقابل ذلك تراجع منتخب روسيا بكامل عناصره إلى المناطق الخلفية تجنباً لإستقبال شباكه أي أهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة منتخب روسيا في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب ألكسندر جولوفين كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب مرمى الحارس محمد الشناوي.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب الوطني المصري، فقد جاء في الدقيقة السادسة عشر وذلك حينما سدد اللاعب محمود حسن تريزيجيه كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى إيجور.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة المنتخب الروسي، وذلك حينما سدد اللاعب دينيس تشيرشيف كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير الروسية.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأربعين، كاد المنتخب الوطني المصري ينجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب محمد صلاح كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب مرمى الحارس ايجور بقليل، لتمر بعدها بقية الدقائق دون أن تشهد أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الروسي عازماً على تسجيل هدفه الأول بأي وسيلة ممكنة من أجل ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، فيما حاول المنتخب الوطني المصري أن يستمر على نفس نسق أدائه في إطار بحثه أيضاً عن الأهداف.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين تعرض المنتخب الوطني المصري إلى صدمة قوية للغاية، وذلك حينما نجح المنتخب الروسي في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي بالخطأ في مرماه وسط حالة من الصمت الرهيب من جانب الجماهير المصرية في المدرجات.

ولم يكتفِ المنتخب الروسي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف، وفي الدقيقة التاسعة والخمسين نجح المنتخب الروسي في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له اللاعب دينيس تشيرشيف الهدف الثاني عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع المنتخب الوطني المصري.

وفي الدقيقة الثانية والستين زاد المنتخب الروسي من معاناة المنتخب الوطني المصري، وهذه المرة حينما سجل الهدف الثالث عبر المهاجم أرتيم قاضياً على كل آمال المنتخب الوطني المصري في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال.

وبعدها بدقيقتين فقط حاول المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وذلك من خلال إشراك اللاعب عمرو وردة بدلاً من متوسط الميدان محمد النني.

وفي الدقيقة الثامنة والستين واصل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر محاولة تنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل هدف شرفي وحيد على أقل تقدير في المباراة، وذلك من خلال إشراك اللاعب رمضان صبحي بدلاً من اللاعب محمود حسن تريزيجيه.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والسبعين عادت آمال المصريين لكي تحيا من جديد، وذلك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ليتولى تنفيذها اللاعب محمد صلاح بنجاح مسجلاً الهدف الشرفي لمصلحة منتخب بلاده في المباراة.

وفي الدقيقة الثانية والثمانين دفع المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بآخر أوراقه الهجومية في المباراة بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وهذه المرة من خلال إشراك اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بدلاً من المهاجم مروان محسن.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة لم تشهد أي جديد من الطرفين، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز المنتخب الروسي في نهاية المطاف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

إقرأ أيضاً:

تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018

موعد مباريات المنتخبات العربية في مونديال روسيا والقنوات الناقلة لكأس العالم

الأوروغواي تقتل أحلام مصر في الوقت القاتل في أولى مباريات الفراعنة في كأس العالم

روسيا تقسو على السعودية بخماسية نظيفة في افتتاح كأس العالم