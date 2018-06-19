تعرف على التغييرات المتوقعة على تشكيلة مصر في الشوط الثاني أمام روسيا

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انتهى منذ لحظات قليلة فقط الشوط الأول لمباراة المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه على وقع التعادل السلبي بدون أهداف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وقد شهد شوط المباراة الأول العديد من الفرص السانحة لكلاً من المنتخبين، وخاصة من طرف المنتخب الوطني المصري سواء عبر محمد صلاح أو عبر اللاعب محمود حسن تريزيجيه.

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ومن المتوقع أن لا يقوم المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر بإجراء أي تعديلات على تشكيلة المنتخب الوطني المصري مع بداية الشوط الثاني، ولكن مرور دقائق الشوط الثاني سوف يضطر المدير الفني هيكتور كوبر إلى إشراك إما اللاعب محمود عبد المنعم كهربا أو اللاعب رمضان صبحي، وذلك من أجل التنشيط على المستوى الهجومي في حالة استمرار نتيجة التعادل السلبي أو في حالة استقبال المنتخب المصري هدف في شباكه.

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