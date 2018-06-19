سيناريو واحد فقط يصعد بمصر إلى الدور الثاني رغم الخسارة أمام روسيا

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عاشت الجماهير المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي على وقع صدمة كبيرة للغاية، وذلك بعدما تعرض المنتخب الوطني المصري إلى الخسارة الثانية له في بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وعلى الرغم من هذه الخسارة التي وضعت المنتخب الوطني المصري على مشارف الإقصاء بشكل رسمي من المونديال، إلا أنه لا يزال هناك احتمال وحيد فقط من أجل تأهل المنتخب الوطني المصري إلى الدور الثاني من المونديال.

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ويكمن ذلك السيناريو في فوز المنتخب السعودي يوم غداً الأربعاء ضمن الجولة الثانية أيضاً على حساب نظيره منتخب الأوروغواي، وفي الجولة الثالثة يُحقق المنتخب الوطني المصري الفوز على حساب نظيره منتخب السعودية وأيضاً يُحقق منتخب روسيا الفوز على حساب نظيره منتخب الأوروغواي.

وفي حالة حدوث هذه الوضعية سوف يتصدر منتخب روسيا المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما سوف يتساوي المنتخبات الثلاثة الأخرى برصيد 3 نقاط لكل منها، وبالتالي سوف يتم حسم المتأهل عن المركز الثاني عن طريق فارق الأهداف.

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