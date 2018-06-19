أبو تريكة: سبب واحد فقط وراء الانهيار أمام روسيا !

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قام أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري السابق بالتعليق في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يونيو الحالي على الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني المصري، والتي جاءت على يد نظيره منتخب روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في الاستديو التحليلي عقب نهاية المباراة مباشرة عبر شاشة قناة بي إن سبورت القطرية، أكد النجم السابق محمد أبو تريكة أن السبب الرئيسي وراء انهيار المنتخب الوطني المصري في بداية الشوط الثاني من عمر المباراة، هي الأخطاء الدفاعية الساذجة التي ارتكبها خط دفاع منتخب مصر.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم السابق محمد أبو تريكة إلى أن الجميع داخل المنتخب الوطني أدى ما عليه في المونديال، مشدداً في الوقت ذاته على أن الإعلام المصري يجب عليه حماية كل لاعبي الجيل الحالي في المنتخب المصري وليس مهاجمتهم وأيضاً نقدهم بشكل لاذع.

وفي ختام تصريحاته شدد النجم السابق محمد أبو تريكة أيضاً على أن الجيل الحالي للمنتخب الوطني المصري حقق ما لم ينجح في تحقيقه كل الأجيال السابقة للمنتخب الوطني وهو الوصول إلى بطولة كأس العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف الآن هو البناء من أجل الظهور بشكل أقوى في مونديال قطر 2022 في حالة التأهل.

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