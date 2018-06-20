ملخص كامل لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018

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انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وفي هذه الجولة الأولى شهد بطولة كأس العالم العديد من النتائج والمباريات الملفتة للغاية، إضافة إلى النتائج العربية المخيبة جداً بالرغم من مشاركة أربعة منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة نتائج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم روسيا 2018 م، إضافة إلى الملخص الكامل لكل مباراة في الجولة الأولى، علماً بأن بطولة كأس العالم في روسيا كانت قد انطلقت في اليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي على أن تنتهي في اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم.

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تعرض المنتخب السعودي إلى خسارة قاسية للغاية في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك على يد مستضيف المونديال منتخب روسيا بخمسة أهداف مقابل لا شئ في المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الأولى.

تعرض المنتخب الوطني المصري إلى الخسارة في أول مباراة له في كأس العالم بعد غياب 28 عاماً عن أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، وذلك حينما خسر على يد منتخب الأوروغواي بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الأولى.

تعرض المنتخب المغربي الشقيق إلى الخسارة في أول مباراة له في بطولة كأس العالم، وذلك على يد نظيره العنيد منتخب إيران بهدف وحيد مقابل لا شئ في سيناريو مثير للغاية، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الثانية.

حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها مباراة القمة التي جمعت بين منتخب البرتغال وبين نظيره منتخب إسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الثانية.

حقق المنتخب الفرنسي الفوز بصعوبة على حساب نظيره منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الثالثة.

حقق منتخب الدنمارك فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره منتخب بيرو بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الثالثة.

سقط منتخب الأرجنتين في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب آيسلندا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الرابعة.

حقق منتخب كرواتيا الفوز على حساب نظيره منتخب نيجيريا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الرابعة.

سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب سويسرا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الخامسة.

حقق منتخب صربيا الفوز على حساب نظيره منتخب كوستاريكا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الخامسة.

حقق منتخب المكسيك فوزاً مفاجئاً للغاية على حساب حامل اللقب منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة السادسة.

حقق منتخب السويد فوزاً صعباً على حساب نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة السادسة.

حقق منتخب بلجيكا فوزاً سهلاً على حساب نظيره منتخب بنما بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة السابعة.

تعرض المنتخب التونسي الشقيق إلى الخسارة على يد نظيره منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة السابعة.

حقق منتخب اليابان فوزاً صعباً على حساب نظيره منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الثامنة.

حقق منتخب السنغال فوزاً صعباً على حساب نظيره منتخب بولندا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الثامنة.

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