ملخص كامل لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018

انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وفي هذه الجولة الأولى شهد بطولة كأس العالم العديد من النتائج والمباريات الملفتة للغاية، إضافة إلى النتائج العربية المخيبة جداً بالرغم من مشاركة أربعة منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم.
وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة نتائج مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم روسيا 2018 م، إضافة إلى الملخص الكامل لكل مباراة في الجولة الأولى، علماً بأن بطولة كأس العالم في روسيا كانت قد انطلقت في اليوم الرابع عشر من شهر يونيو الحالي على أن تنتهي في اليوم الخامس عشر من شهر يوليو القادم.
روسيا تقسو على السعودية بخماسية نظيفة في افتتاح كأس العالم
تعرض المنتخب السعودي إلى خسارة قاسية للغاية في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك على يد مستضيف المونديال منتخب روسيا بخمسة أهداف مقابل لا شئ في المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس العالم، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الأولى.
الأوروغواي تقتل أحلام مصر في الوقت القاتل في أولى مباريات الفراعنة في كأس العالم
تعرض المنتخب الوطني المصري إلى الخسارة في أول مباراة له في كأس العالم بعد غياب 28 عاماً عن أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله، وذلك حينما خسر على يد منتخب الأوروغواي بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الأولى، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الأولى.
إيران تُكرر سيناريو مصر والأوروغواي وتخطف فوزاً قاتلاً من المغرب في كأس العالم
تعرض المنتخب المغربي الشقيق إلى الخسارة في أول مباراة له في بطولة كأس العالم، وذلك على يد نظيره العنيد منتخب إيران بهدف وحيد مقابل لا شئ في سيناريو مثير للغاية، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الثانية.
التعادل المثير يحسم قمة إسبانيا والبرتغال وسط تألق الدون كريستيانو رونالدو
حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها مباراة القمة التي جمعت بين منتخب البرتغال وبين نظيره منتخب إسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الثانية.
فرنسا تبدأ مشوارها في كأس العالم بفوز شاق للغاية على حساب أستراليا
حقق المنتخب الفرنسي الفوز بصعوبة على حساب نظيره منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الثالثة.
الدنمارك تُشارك فرنسا صدارة المجموعة الثالثة بفوزها الصعب على بيرو
حقق منتخب الدنمارك فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره منتخب بيرو بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الثالثة.
آيسلندا تُفجر المفاجأة وتفرض التعادل على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي
سقط منتخب الأرجنتين في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب آيسلندا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الرابعة.
كرواتيا تنفرد بصدارة المجموعة الرابعة في كأس العالم بعد فوزها على نيجيريا
حقق منتخب كرواتيا الفوز على حساب نظيره منتخب نيجيريا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الرابعة.
البرازيل تبدأ رحلة البحث عن اللقب السادس في كأس العالم بتعادل محبط أمام سويسرا
سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب سويسرا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الخامسة.
صربيا تتغلب على كوستاريكا بصعوبة بالغة ضمن مباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم
حقق منتخب صربيا الفوز على حساب نظيره منتخب كوستاريكا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الخامسة.
المكسيك تُفجر أكبر مفاجآت كأس العالم بعد فوزها على حامل اللقب ألمانيا
حقق منتخب المكسيك فوزاً مفاجئاً للغاية على حساب حامل اللقب منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة السادسة.
السويد تتخطى عقبة كوريا الجنوبية وتُشارك المكسيك صدارة المجموعة السادسة في كأس العالم
حقق منتخب السويد فوزاً صعباً على حساب نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة السادسة.
بلجيكا تستعرض قوتها الهجومية أمام بنما ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم
حقق منتخب بلجيكا فوزاً سهلاً على حساب نظيره منتخب بنما بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة السابعة.
تونس تسير على نفس طريق العرب وتخسر من إنجلترا في الوقت القاتل
تعرض المنتخب التونسي الشقيق إلى الخسارة على يد نظيره منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة السابعة.
اليابان تستغل النقص العددي وتتخطى عقبة كولومبيا ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم
حقق منتخب اليابان فوزاً صعباً على حساب نظيره منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الثامنة.
السنغال تُهدي قارة أفريقيا أول 3 نقاط في كأس العالم بعد فوزها المثير على بولندا
حقق منتخب السنغال فوزاً صعباً على حساب نظيره منتخب بولندا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت عن المجموعة الثامنة.
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