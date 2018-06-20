تعرف على حقيقة إقالة هيكتور كوبر بعد الخسارة أمام روسيا في كأس العالم

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كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي عن حقيقة إقالة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها المنتخب المصري يوم أمس الثلاثاء على يد نظيره منتخب روسيا في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في صباح اليوم الأربعاء عبر شاشة قناة “CBC”، أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن كل الأنباء التي ترددت منذ يوم أمس الثلاثاء حول إقالة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر من منصبه، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن تركيز الجميع داخل المنتخب الوطني المصري ينصب في الوقت الحالي على الديربي العربي، وذلك حينما يُلاقي المنتخب الوطني المصري شقيقه المنتخب السعودي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وفي ختام تصريحاته شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة رفح الروح المعنوية لكل عناصر المنتخب الوطني المصري في الوقت الراهن، على أن يتم تقييم الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر عقب العودة مباشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

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