مصادر صحفية تكشف عن رد فعل قوي من محمد صلاح عقب الخسارة أمام روسيا

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي عن ردة فعل اللاعب محمد صلاح، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها المنتخب الوطني المصري في مساء يوم أمس الثلاثاء على يد منتخب روسيا في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حيث أشارت المصادر إلى أن محمد صلاح غاضب بشدة من السيناريو الذي حدث في مباراة يوم أمس أمام منتخب روسيا، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه حزين للغاية لا يتحدث كثيراً مثله مثل بقية لاعبي المنتخب الوطني المصري.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن كل لاعبي المنتخب الوطني المصري قد تعاهدوا يوم أمس الثلاثاء عقب الخسارة على يد منتخب روسيا على أمر واحد فقط لا غير، وهو ضرورة تحقيق الانتصار في المباراة الأخيرة ضد منتخب السعودي الشقيق قبل مغادرة المونديال.

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