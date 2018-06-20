الأوروغواي تتخطى عقبة السعودية وتضمن مقعدها في ثمن نهائي كأس العالم

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حقق منتخب الأوروغواي فوزاً صعباً على حساب نظيره منتخب السعودية الشقيق بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب روستوف أرينا في مدينة روستوف على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب الأوروغواي في المباراة النجم لويس سواريز في الدقيقة الثالثة والعشرين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب الأوروغواي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة مناصفة مع منتخب روسيا، ليضمن كلاً منهما بطاقة الصعود إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، فيما فشل المنتخب السعودي الشقيق في حصد أي نقطة على الإطلاق مثله مثل المنتخب الوطني المصري ليضمن كلاهما الإقصاء بشكل رسمي من بطولة كأس العالم.

تشكيلة منتخب السعودية الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك / أسامة هوساوي / علي البليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / سلمان الفرج / تيسير الجاسم / هتان باهبري / سالم الدوسري.

خط الهجوم: فهد المولد.

المدير الفني: الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

تشكيلة منتخب الأوروغواي الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا.

خط الدفاع: فاريلا / دييغو جودين / ماريا خيمينيز / مارتن كاسيريس.

خط الوسط: كارلوس سانشيز / ماتياس فيسينو / رودريجو بينتانكيور / كريستيان رودريغيز.

خط الهجوم: لويس سواريز / إدنسون كافاني.

المدير الفني: الأوروغوياني أوسكار واشنطن تاباريز.

ملخص مباراة السعودية والأوروغواي

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة المنتخب السعودي الشقيق الذي أراد تغيير الصورة الشاحبة التي ظهر عليها في مباراته الأولى أمام منتخب روسيا.

ومع مرور الدقائق بدأ منتخب الأوروغواي يفرض أسلوب لعبه المعتاد على منافسه، فيما تراجع المنتخب السعودي نوعاً ما إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف، وخاصة في ظل التحركات السريعة لكلاً من الثنائي الهجومي لويس سواريز إضافة إلى إدينسون كافاني.

وفي الدقيقة الثالثة والعشرين استغل النجم لويس سواريز ثغرة واضحة في خط دفاع المنتخب السعودي إضافة إلى خطأ فادح من حارس المرمى محمد العويس، ليُسجل على إثرهُما هدف منتخب الأوروغواي الأول في المباراة وسط حالة من الحسرة من طرف لاعبي المنتخب السعودي.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب السعودي في المباراة لم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة السادسة والعشرين حينما سدد اللاعب هتان باهبري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى فرناندو موسليرا أبعدها بأطراف أصابعه للخارج بنجاح مُبقياً على تقدم منتخب بلاده.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والأربعين، تلقى المنتخب السعودي ضربة موجعة للغاية وذلك حينما تعرض القائد تيسير الجاسم إلى إصابة قوية، مما دفع المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب حسين المقهوي بدلاً منه، ليذهب بعدها الشوط مباشرة إلى نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع تقدم منتخب الأوروغواي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني دخل منتخب الأوروغواي عازماً على قتل المباراة نهائياً، وذلك من خلال تسجيل هدف ثاني لكي يضمن معه بطاقة صعوده إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وفي مقابل ذلك سعى المنتخب السعودي أولاً إلى تقليص الفارق ومن ثم التفكير في قلب الطاولة على منافسه.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين كاد منتخب الأوروغواي ينجح في تحقيق مسعاه، وذلك حينما نفذ النجم لويس سواريز ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن حارس المرمى محمد العويس تصدى للكرة بنجاح وأبقى على حظوظ منتخب بلاده.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين حاول المدير الفني الأوروغوياني المخضرم أوسكار واشنطن تاباريز أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي لوكاس إضافة إلى دييغو لاكسالت بدلاً من الثنائي كريستيان رودريغيز إضافة إلى ماتياس فيسينو.

ومع مرور الدقائق تراجع منتخب الأوروغواي نوعاً ما إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة، وبالرغم من ذلك إلا أن المنتخب السعودي لم يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى الحارس فرناندو موسليرا.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على حاله من الطرفين دون أي جديد على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز منتخب الأوروغواي بهدف وحيد مقابل لا شئ، ليضمن بذلك منتخب الأوروغواي تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال رفقة منتخب روسيا عن المجموعة الأولى.

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