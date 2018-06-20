رسمياً: إقصاء منتخب مصر من كأس العالم بعد خسارة السعودية من الأوروغواي

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تأكد المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم من إقصائه بشكل رسمي من الدور الأول من بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وذلك بعدما تعرض المنتخب السعودي الشقيق اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي إلى الخسارة على يد نظيره منتخب الأوروغواي ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى أيضاً.

وكان المنتخب الوطني المصري ينتظر حدوث معجزة تاريخية من الناحية الحسابية حتى يضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وذلك من خلال فوز منتخب السعودية على حساب منتخب الأوروغواي في الجولة الثانية، ثم فوز منتخب روسيا على حساب منتخب الأوروغواي في الجولة الثالثة، وأخيراً خسارة المنتخب السعودي على يد المنتخب المصري في الجولة ذتها.

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ولكن هذه الأحلام لم يعد لها أي تواجد نهائياً بعد تعرض المنتخب السعودي إلى الخسارة اليوم على يد نظيره منتخب الأوروغواي، ليضمن بالتالي كلاً من منتخب روسيا إضافة إلى منتخب الأوروغواي بطاقتي الصعود نحو الدور الثاني من عمر المونديال.

وكان المنتخب الوطني المصري قد تعرض إلى الخسارة في الجولة الأولى على يد نظيره منتخب الأوروغواي بهدف وحيد مقابل لا شئ، قبل أن يعود المنتخب الوطني المصري ويتعرض إلى الخسارة مرة أخرى في الجولة الثانية وهذه المرة على يد منتخب روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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