إسبانيا تُحقق انتصارها الأول في كأس العالم بعد عناء على حساب إيران

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حقق منتخب إسبانيا فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره منتخب إيران بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم العشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب إيران في المباراة المهاجم دييغو كوستا في الدقيقة الرابعة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة مناصفة مع منتخب البرتغال، فيما استقر رصيد منتخب إيران عند 3 نقاط في المركز الثالث في الترتيب مع بقاء آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال.

تشكيلة منتخب إسبانيا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / جيرارد بيكيه / سيرجيو راموس / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أندريس إنييستا / ديفيد سيلفا / إيسكو / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: دييغو كوستا.

المدير الفني: الإسباني فيرناندو هييرو.

تشكيلة منتخب إيران الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: بيرانفاند.

خط الدفاع: رامين / ماجد حسيني / مرتضى بور / إحسان حاجي صافي.

خط الوسط: اوميد / سايد / كريم أنصاري / مهدي ترابي / أميري فاهيد.

خط الهجوم: سردار أزمون.

المدير الفني: البرتغالي كارلوس كيروش.

ملخص مباراة إسبانيا وإيران

في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض المنتخب الإسباني سيطرته الكاملة على مجريات اللعب منذ انطلاق صافرة الحكم، وذلك في إطار سعي منتخب لاروخا لتسجيل هدف مبكر من أجل تسهيل مهمته فيما تبقى من عمر المباراة.

ومع مرور الدقائق واصل منتخب إيران الصمود بشكل مثالي للغاية في مناطقه الدفاعية، ليستمر ذلك حتى جاءت الدقيقة الخامسة والعشرين وحينها سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة منتخب إسبانيا في المباراة، وذلك بعدما نفذ النجم ديفيد سيلفا ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى بيرانفاند أمسك بها بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق.

وبعدها بخمسة دقائق فقط لا غير سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة منتخب إسبانيا، وذلك حينما سدد النجم ديفيد سيلفا كرة مقصية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير الإسبانية في ظل صعوبة المباراة كثيراً.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء لم يتغير الوضع على الإطلاق، حيث استحوذ منتخب إسبانيا بشكل كامل على الكرة، وفي مقابل ذلك واصل منتخب إيران الصمود بشكل رائع في مناطقه الدفاعية، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الإسباني عازماً على فك شفرة دفاعات منتخب إيران من خلال تسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك واصل المنتخب الإيراني اعتماده على نفس النهج الدفاعي الذي ظهر به خلال الشوط الأول.

وفي الدقيقة الخمسين كاد المنتخب الإسباني ينجح أخيراً في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك حينما سدد النجم سيرجيو بوسكيتس كرة رائعة للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى بيرانفاند تصدى للكرة ببراعة كبيرة للغاية محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

أما أول رد فعل هجومي من جانب المنتخب الإيراني في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الثالثة والخمسين وذلك حينما سدد اللاعب كريم أنصاري كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى ديفيد دي خيا.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير نجح المنتخب الإسباني في تحقيق مبتغاه، وذلك من خلال تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر المهاجم دييغو كوستا الذي استغل بدوره خطأ دفاعي فادح من طرف الظهير الأيمن الإيراني رامين مُهدياً بلاده هدف التقدم في المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والستين تمكن المنتخب الإيراني من تعديل النتيجة عبر متوسط الميدان سايد عقب استغلاله ارتباكاً في خط دفاع المنتخب الإسباني وسط فرحة عارمة من طرف كل لاعبي منتخب إيران، إلا أن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بعدها مباشرة بلحظات قليلة بداعي التسلل بعد حصوله على المساعدة من تقنية حكم الفيديو.

وفي الدقيقة التاسعة والستين تعرض منتخب إيران إلى ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض قائده إحسان حاجي صافي إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك بدلاً منه اللاعب ميلاد محمدي.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط حاول المدير الفني الإسباني فيرناندو هييرو أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما من أجل الاستمرار في عملية الاستحواذ على الكرة، وذلك من خلال إشراك اللاعب كوكي بدلاً من النجم المخضرم أندريس إنييستا.

وفي الدقيقة الثمانين واصل المدير الفني الإسباني فيرناندو هييرو الدفع بأوراقه الهجومية سعياً منه لقتل المباراة بشكل نهائي عن طريق تسجيل الهدف الثاني، وذلك من خلال إشراك النجم ماركو أسينسيو بدلاً من اللاعب لوكاس فاسكيز.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الاستحواذ على الكرة بشكل كامل من طرف منتخب إسبانيا مع تواجد بعض المحاولات الإيرانية الفاشلة من أجل تشكيل الخطورة على مرمى الحارس ديفيد دي خيا، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد من المنتخبين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز منتخب إسبانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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