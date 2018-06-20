موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم الخميس 21/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا، يستعد المنتخب الأرجنتيني لملاقاة نظيره منتخب كرواتيا في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية وخاصة الجماهير العاشقة لمنتخب الأرجنتين يبحثون في الوقت الحالي عن موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة الأرجنتين وكرواتيا إضافة إلى التشكيل المتوقع للمنتخب الأرجنتيني في مباراته أمام المنتخب الكرواتي.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2018

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا، يستعد المنتخب الأرجنتيني لملاقاة نظيره منتخب كرواتيا في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة الأرجنتين وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس العالم روسيا 2018م، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة الأرجنتين وكرواتيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأرجنتين وكرواتيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة الأرجنتين وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة الأرجنتين وكرواتيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات منتخب الأرجنتين والتشكيل المتوقع للمنتخب الأرجنتيني في مباراته أمام منتخب كرواتيا

يدخل منتخب الأرجنتين غمار مباراته الثانية في مونديال روسيا الحالي وسط أجواء متوترة للغاية بين لاعبي المنتخب الأرجنتيني، وخاصة بعد النتيجة المخيبة التي بدأ بها منتخب التانجو مشواره في كأس العالم، وذلك من خلال سقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره المفاجأة وهو منتخب آيسلندا الذي يُشارك لأول مرة في تاريخه، ولعل ما زاد الأمور سوءاً بالنسبة إلى منتخب الأرجنتين، أن النجم ليونيل ميسي قد أضاع ركلة جزاء في المباراة الأولى أمام منتخب آيسلندا، وهو ما جعل البرغوث يشعر بخيبة الأمل الكبيرة للغاية بسبب هذه البداية السيئة للغاية لمنتخب بلاده في المونديال، علماً بأن ما يُزيد من حجم الضغوطات أكبر على منتخب الأرجنتين أن جميع جماهيره تُطالبه بشئ واحد فقط لا غير وهو ضرورة الفوز بلقب كأس العالم في النسخة الحالية على أرض دولة روسيا، وخاصة وأن منتخب الأرجنتين كان قد وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم في النسخة الماضية على أرض دولة البرازيل في صيف عام 2014، ولكنه خسر اللقب في نهاية المطاف على يد منتخب ألمانيا بهدف وحيد مقابل لا شئ بعدما وصلت المباراة إلى الأوقات الإضافية، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من ويلي كاباييرو في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من جابرييل ميركادو وأيضاً نيكولاس أوتاميندي إضافة إلى ماركو روخو وأخيراً نيكولاس، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من خافيير ماسكيرانو إضافة إلى لوكاس بيليا، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من أنخيل دي ماريا إضافة إلى باولو ديبالا، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد كلاً من ليونيل ميسي إضافة إلى سيرجيو أجويرو، ولا شك أن منتخب الأرجنتين يعرف جيداً أن أي تعثر له في هذه الجولة الثانية أمام منتخب كرواتيا سوف يضع منتخب التانجو تحت ضغوطات لا مثيل لها، وخاصة وأنه بات من الممكن أن يتم إقصائه من الدور الأول من المونديال، علماً بأن المنتخب الكرواتي يتصدر جدول ترتيب هذه المجموعة الرابعة وذلك بعدما نجح في تحقيق الانتصار في الجولة الأولى على حساب نظيره منتخب نيجيريا بهدفين مقابل لا شئ، علماً بأن منتخب الأرجنتين ينتظره مباراة ليست سهلة على الإطلاق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وذلك حينما يواجه نظيره منتخب نيجيريا العنيد الذي دائماً ما يكون خصماً صعباً على منتخب الأرجنتين في أي نسخة من نسخ كأس العالم السابقة.

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