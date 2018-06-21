تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من فرنسا والأرجنتين في مباريات كأس العالم اليوم

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يستعد اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره منتخب بيرو على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض مباراته الثانية في المونديال:

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حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: جبرييل سيديبي / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / بنجامين ميندي.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / كيليان مبابي / بول بوغبا / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان.

وفي مباراة أخرى اليوم الخميس أيضاً، يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره المنتخب الكرواتي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الثانية له في المونديال:

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: إدواردو سالفيو / نيكولاس أوتاميندي / روخو / نيكولاس.

خط الوسط: خافيير ماسكيرانو / لوكاس بيليا / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: باولو ديبالا / ليونيل ميسي / سيرجيو أجويرو.

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