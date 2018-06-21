الدنمارك تفشل في حسم تأهُلها إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد التعادل مع أستراليا

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة منتخب الدنمارك مع نظيره منتخب أستراليا، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب الدنمارك في المباراة النجم كريستيان إريكسن في الدقيقة السابعة، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب أستراليا في المباراة القائد مايل جيديناك في الدقيقة الثامنة والثلاثين من ركلة جزاء.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بشكل مؤقت، فيما رفع منتخب أستراليا رصيده إلى نقطة واحدة فقط في المركز الثالث مؤقتاً في الترتيب.

تشكيلة منتخب الدنمارك الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: هنريك / سيمون كاير / أندرياس كريستنسن / ينس لارسن.

خط الوسط: توماس ديلايني / كريستيان إريكسن / لاسه شونه / سيستو.

خط الهجوم: يوسف بولسن / نيكولاي يورجنسن.

المدير الفني: النرويجي أجي هاريد.

تشكيلة منتخب أستراليا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: مات راين.

خط الدفاع: ريسدون / مارك ميليغان / ترنت ساينسبوري / عزيز.

خط الوسط: مايل جيديناك / آرون موي / روجيتش / ماثيو ليكي / روبي كروز.

خط الهجوم: أندرو نابوت.

المدير الفني: الهولندي بيرت فان مارفيك.

ملخص مباراة الدنمارك وأستراليا

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول منتخب الدنمارك أن يضغط بشكل قوي على منافسه، وذلك في إطار بحثه عن تسجيل الأهداف بشكل مبكر من أجل تسهيل مهمته في بقية دقائق المباراة، وفي مقابل ذلك حاول منتخب أستراليا أن يقوم بتهدئة اللعب من أجل امتصاص حماس لاعبي منتخب الدنمارك.

وفي الدقيقة السابعة نجح منتخب الدنمارك في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم كريستيان إريكسن الهدف الأول بطريقة أكثر من رائعة وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الدنماركية وأيضاً وسط حالة من الصدمة من طرف الجهاز الفني لمنتخب أستراليا بقيادة المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك.

ولم يكتفِ منتخب الدنمارك بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف، وفي الدقيقة الثانية والعشرين كاد يتحقق له ما أراد وذلك حينما سدد اللاعب سيستو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى مات راين أمسك بالكرة بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق.

ومع مرور الدقائق بدأ منتخب أستراليا يفرض أسلوب لعبه على المباراة من خلال الاستحواذ على الكرة وأيضاً الضغط على منافسه، وذلك في إطار سعيه لتعديل النتيجة قبل فوات الأوان وخاصة وأنه بات على مشارف الإقصاء بشكل رسمي من المونديال، وفي مقابل ذذلك اعتمد منتخب الدنمارك على الهجمات المرتدة السريعة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثلاثين، سنحت أمام منتخب أستراليا فرصة مثالية للغاية من أجل تعديل النتيجة، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء بعد حصوله على المساعدة من تقنية حكم الفيديو، ليتولى تنفيذها القائد مايل جيديناك بنجاح محرزاً هدف التعادل لمصلحة منتخب بلاده لتشتعل أجواء المباراة من جديد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط واصل كلاً من المنتخبين عملية بحثهما عن تسجيل الهدف الثاني، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

وفي شوط المباراة الثاني بدا العزم واضحاً على كلاً من المنتخبين من أجل تسجيل الهدف الثاني بأي وسيلة ممكنة، وخاصة وأن منتخب الدنمارك أراد حسم تأهله بشكل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، فيما أراد منتخب أستراليا إحياء آماله من جديد والصراع بقوة على إحدى بطاقات الصعود إلى الدور الثاني.

وفي الدقيقة الثامنة والخمسين حاول المدير الفني النرويجي أجي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية في ظل انخفاض إيقاع اللعب الهجومي من طرف المنتخب الدنماركي، وذلك من خلال إشراك اللاعب مارتن بدلاً من اللاعب يوسف بولسن.

وبعدها بعشرة دقائق فقط واصل المدير الفني النرويجي أجي محاولاته من أجل تنشيط خطوطه الأمامية وخاصة وأن منتخب أستراليا بات يضغط بشكل أقوى على خط دفاع منتخب الدنمارك، وذلك من خلال إشراك المهاجم أندرياس كورنيلز بدلاً من المهاجم نيكولاي يورجنسن.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين كاد منتخب أستراليا ينجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب آرون موي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير الأسترالية.

وبعدها بأربعة دقائق فقط تلقى منتخب أستراليا ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض مهاجمه أندرو نابوت إلى إصابة قوية في الكتف الأيسر لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المهاجم تومي يوريتش بدلاً منه.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من كلا الطرفين خوفاً من تلقي هدف لن يكون في مصلحة الطرف الخاسر في نهاية المطاف، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

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