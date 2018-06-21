موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا في كأس العالم الجمعة 22/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا، يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره منتخب كوستاريكا في يوم الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم البرازيلية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوستاريكا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة البرازيل وكوستاريكا إضافة إلى التشكيل المتوقع للمنتخب البرازيلي في هذه المباراة.

موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا في كأس العالم 2018

موعد مباراة البرازيل وكوستاريكا، يستعد المنتخب البرازيلي لملاقاة نظيره منتخب كوستاريكا في يوم الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة البرازيل وكوستاريكا تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوستاريكا في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة البرازيل وكوستاريكا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة البرازيل وكوستاريكا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة البرازيل وكوستاريكا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة البرازيل وكوستاريكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب البرازيلي والتشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل في مباراته أمام منتخب كوستاريكا

يدخل منتخب البرازيل غمار مباراته الثانية في مونديال روسيا الحالي عازماً على إعادة الثقة مرة أخرى إلى الجماهير البرازيلية، وخاصة بعد الظهور الباهت الأول له في النسخة الحالية من المونديال من خلال السقوط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب سويسرا في الجولة الأولى من دور المجموعات، مما جعل الشكوك تحوم بقوة حول قدرة المنتخب البرازيلي في الفوز أو حتى المنافسة بقوة على لقب كأس العالم في نسخته الحالية، ولعل ما يُزيد الصعوبات أكثر على المنتخب البرازيلي في بقية مشواره في المونديال، هو احتمالية تعرض نجمه الأبرز نيمار جونيور إلى الإصابة من جديد في نفس المكان الذي أجرى فيه عملية جراحية منذ أشهر قليلة ماضية فقط من الآن، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي للغاية على مستقبل منتخب السامبا في المونديال الحالي، علماً بأن الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل أكد أن النجم نيمار جونيور سوف يكون حاضراً رفقة المنتخب البرازيلي في بقية مباريات مونديال روسيا بشكل طبيعي للغاية، وذلك على الرغم من أن النجم نيمار جونيور لم يتمكن من إكمال المران رفقة بقية زملائه قبل مواجهة منتخب كوستاريكا، ولا شك أن المدير الفني البرازيلي تيتي من الممكن أن لا يُجازف بمشاركة النجم نيمار جونيور في المباراة القادمة أمام منتخب كوستاريكا خوفاً من تفاقم حجم إصابته، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى غياب النجم الأبرز في صفوف المنتخب البرازيلي لمدة طويلة للغاية عن الملاعب هذه المرة، ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني البرازيلي تيتي بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من أليسون بيكر في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من دانيلو وأيضاً تياغو سيلفا إضافة إلى جواو ميراندا وأخيراً مارسيلو، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من كارلوس كاسيميرو إضافة إلى فيرناندينيو، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من ويليان إضافة إلى ريناتو وأيضاً فيليبي كوتينيو، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد روبيرتو فيرمينو.

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