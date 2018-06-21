فرنسا تضمن مقعدها رسمياً في ثمن نهائي كأس العالم بعد تخطي عقبة بيرو

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حقق منتخب فرنسا فوزاً صعباً للغاية على حساب نظيره منتخب بيرو بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب فرنسا في المباراة النجم كيليان مبابي في الدقيقة الرابعة والثلاثين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ليضمن بذلك تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، فيما استقر رصيد منتخب بيرو عند صفر من النقاط في المركز الأخير في ترتيب المجموعة، ليضمن بالتالي إقصائه بشكل رسمي من الدور الأول من المونديال.

تشكيلة منتخب فرنسا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / كيليان مبابي / بول بوغبا / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الفرنسي ديدييه ديشان.

تشكيلة منتخب بيرو الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: بدرو جايسي.

خط الدفاع: لوكاس ادفينكولا / كريستيان راموس / ألبرتو رودريجيز / ميغيل أراوخو.

خط الوسط: بيدرو أكينو / يوشيمار يوتون / أندري كاريو / كريستيان كويفا / إديسون فلوريس.

خط الهجوم: باولو جيريرو.

المدير الفني: الأرجنتيني ريكاردو جاريكا.

ملخص مباراة فرنسا وبيرو

في شوط المباراة الأول وعكس ما كان متوقعاً ضغط منتخب بيرو بشكل قوي للغاية على نظيره المنتخب الفرنسي بحثاً عن تسجيل هدف مبكر سوف يُربك حسابات المنتخب الفرنسي بدون أدنى شك، مما جعل القلق يبدو واضحاً للغاية على وجه المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الحادية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة منتخب فرنسا في المباراة، وذلك حينما انفرد النجم أنطوان جريزمان بحارس المرمى بدرو جايسي، إلا أن النجم أنطوان جريزمان أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية بعدما سددها عالياً.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير سنحت فرصة أخرى مثالية لصالح المنتخب الفرنسي من أجل تسجيل أولى أهدافه في المباراة، وهذه المرة حينما سدد المدافع رافاييل فاران كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى بدرو جايسي.

ولم تتوقف المحاولات الهجومية لمنتخب فرنسا عند ذلك وحسب، حيث سدد النجم أنطوان جريزمان كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى بدرو جايسي تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب بيرو في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الحادية والثلاثين وذلك حينما سدد القائد باولو جيريرو كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى هوغو لوريس تصدى للكرة ببراعة محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والثلاثين، نجح المنتخب الفرنسي أخيراً في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر النجم كيليان مبابي الذي استغل ثغرة واضحة في خط دفاع منتخب بيرو وسط حالة من الصدمة من طرف الجماهير البيروفية الحاضرة بغزارة في مدرجات الملعب.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط واصل المنتخب الفرنسي ضغطه بشكل قوي على منافسه سعياً لتسجيل هدف ثاني من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم منتخب فرنسا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم حاول المدير الفني الأرجنتيني ريكادو جاريكا أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية في إطار سعيه لقلب الطاولة على المنتخب الفرنسي، وذلك من خلال إشراك اللاعب المخضرم جيفرسون فارفان بدلاً من اللاعب يوشيمار يوتون.

وفي الدقيقة الخمسين كاد منتخب بيرو ينجح في تسجيل هدف التعادل، وذلك حينما سدد اللاعب بيدرو أكينو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى هوغو لوريس تصدى للكرة وحرم منتخب بيرو من تحقيق مبتغاه.

وفي الدقيقة الثامنة والستين واصل منتخب بيرو محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وهذه المرة حينما سدد الظهير الأيمن لويس ادفينكولا كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط دعم جماهيري غفير من طرف الجماهير البيروفية في المدرجات.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين حاول المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية في ظل انعدام فرص المنتخب الفرنسي في الشوط الثاني، وذلك من خلال إشراك اللاعب عثماني ديمبيلي بدلاً من النجم كيليان مبابي.

وبعدها بخمسة دقائق فقط واصل المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان عملية تنشيط خطوطه الأمامية، وهذه المرة من خلال إشراك اللاعب نبيل فقير بدلاً من النجم أنطوان جريزمان الذي اختفى تماماً طوال الشوط الثاني.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة واصل منتخب بيرو ضغطه بشكل قوي للغاية على المنتخب الفرنسي سعياً لتسجيل هدف التعادل على أقل تقدير، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز منتخب فرنسا بهدف وحيد مقابل لا شئ ليضمن بذلك تأهله بشكل رسمي إلى الدور الثاني من المونديال.

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