المنتخب السعودي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة مصر في كأس العالم

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تلقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي ضربة موجعة للغاية، وذلك قبل مباراته القادمة التي سوف تجمع بينه وبين نظيره المنتخب الوطني المصري ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها قائد المنتخب السعودي تيسير الجاسم اليوم، تعرض اللاعب إلى إصابة بتمزق في العضلة الخلفية مما يعني غيابه عن ملاعب كرة القدم لمدة شهرين كاملين.

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وهو ما يعني بالتالي أن القائد تيسير الجاسم لن يكون حاضراً رفقة المنتخب السعودي في مباراته القادمة أمام المنتخب الوطني المصري في المونديال، علماً بأن تيسير الجاسم كان قد تعرض إلى هذه الإصابة في يوم أمس الأربعاء حينما واجه منتخب بلاده نظيره منتخب الأوروغواي.

ولا شك أن ذلك الغياب لن يكون مؤثراً بشكل كبير على المنتخب السعودي، وخاصة وأن المباراة القادمة سوف تكون مجرد مباراة شكلية سواء بالنسبة إلى المنتخب السعودي أو حتى بالنسبة إلى المنتخب الوطني المصري بعدما تم إقصاء كلاً منهما من المونديال.

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