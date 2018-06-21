المنتخب الوطني يخوض مرانه الأول استعداداً لمواجهة السعودية في ختام مشواره في المونديال

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خاض المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي مرانه الأول في مدينة غروزني على أرض دولة روسيا، وذلك استعداداً من أجل خوض مباراته الأخيرة في المونديال التي سوف تجمع بينه وبين نظيره المنتخب السعودي الشقيق.

وقد شهد مران المنتخب الوطني المصري اليوم تألق كلاً من الثلاثي محمود عبد المنعم كهربا إضافة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا وأيضاً رمضان صبحي، مما جعل كلاً منهم يحظى بإشادة خاصة من طرف الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

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وكانت أجواء الحزن حاضرة بقوة في مران المنتخب الوطني المصري بين جميع اللاعبين، وخاصة وأن المنتخب الوطني المصري قد تم إقصائه بشكل رسمي من الدور الأول من بطولة كأس العالم عقب الخسارة التي تعرض لها في أول مباراتين على التوالي سواء أمام منتخب الأوروغواي أو حتى أمام منتخب روسيا.

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