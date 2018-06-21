الأرجنتين على مشارف الإقصاء من كأس العالم بعد الخسارة أمام كرواتيا المتأهلة رسمياً للدور الثاني

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تعرض منتخب الأرجنتين إلى خسارة قاسية للغاية ومفاجئة على يد نظيره منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب كرواتيا في المباراة كلاً من اللاعب أنتي ريبيتش في الدقيقة الثالثة والخمسين، إضافة إلى النجم لوكا مودريتش في الدقيقة الثمانين، وأيضاً النجم إيفان راكيتيتش في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ليضمن بذلك تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من المونديال، فيما استقر رصيد منتخب الأرجنتين عند نقطة واحدة فقط في المركز الثالث مؤقتاً مناصفة مع منتخب آيسلندا، ليُصبح بالتالي منتخب الأرجنتين على مشارف الإقصاء بشكل رسمي من المونديال منذ الدور الأول.

تشكيلة منتخب الأرجنتين الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: جابرييل ميركادو / نيكولاس أوتاميندي / نيكولاس.

خط الوسط: إدواردو سالفيو / خافيير ماسكيرانو / إينزو بيريز / ماركوس أكونا.

خط الهجوم: ماكسيمليانو ميزا / ليونيل ميسي / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الأرجنتيني خورخي سامباولي.

تشكيلة منتخب كرواتيا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / إيفان سترينيتش.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / لوكا مودريتش / مارسيلو بروزوفيتش / أنتي ريبيتش / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الكرواتي زلاتكو داليتش.

ملخص مباراة الأرجنتين وكرواتيا

في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض منتخب الأرجنتين سيطرته الكاملة على مجريات اللعب منذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء في إطار بحثه عن تسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك تراجع منتخب كرواتيا بشكل كلي إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أولى الفرص الخطيرة لصالح منتخب كرواتيا في المباراة، والتي جاءت من هجمة مرتدة سريعة انتهت على وقع تسديدة أرضية من طرف اللاعب إيفان بيريسيتش من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ويلي كاباييرو أبعدها للخارج بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

ومع مرور الدقائق بدأ منتخب كرواتيا يصعد تدريجياً من مناطقه الخلفية وخاصة في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها في خط وسط ميدانه والتي تُمكنه من الاستحواذ على الكرة بشكل مثالي، وفي مقابل ذلك بدا الاعتماد من جانب منتخب الأرجنتين بشكل كامل على النجم ليونيل ميسي الذي وجد نفسه محاصراً بقوة من طرف كل لاعبي منتخب كرواتيا في كل مكان على أرض الملعب.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب الأرجنتين في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الثلاثين وذلك حينما سدد اللاعب إينزو بيريز كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى سوباسيتش مع العلم بأن حارس المرمى لم يكن متواجداً داخل مرماه.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط هدد منتخب كرواتيا مرة أخرى مرمى المنتخب الأرجنتيني، وهذه المرة حينما سدد المهاجم ماريو ماندزوكيتش كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب المرمى بقليل وسط حالة من القلق بين الجماهير الأرجنتينية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما، وخاصة في ظل العجز الكبير من طرف منتخب الأرجنتين من الناحية الهجومية نظراً لما وجده أمامه من صلابة دفاعية لا مثيل لها من طرف منتخب كرواتيا، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد من المنتخبين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الأرجنتيني عازماً على التسجيل في شباك المنتخب الكرواتي بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك واصل منتخب كرواتيا الاعتماد على نفس النهج التكتيكي على أمل خطف هدف في أي وقت قبل نهاية المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما نجح منتخب كرواتيا في تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر اللاعب أنتي ريبيتش عقب استغلاله خطأ فادح من حارس المرمى ويلي كاباييرو وسط حالة من الصدمة من طرف كل أرجنتيني متواجد في ملعب المباراة.

وبعدها مباشرة حاول المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي أن يقوم بإجراء بعض التعديلات على تشكيلته من الناحية الهجومية سعياً لقلب الطاولة على المنتخب الكرواتي، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي جونزالو هيغواين إضافة إلى كريستيان بافون بدلاً من الثنائي سيرجيو أجويرو إضافة إلى إدواردو سالفيو.

وفي الدقيقة الثامنة والستين دفع المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي بآخر أوراقه الهجومية في المباراة، وذلك من خلال إشراك النجم باولو ديبالا بدلاً من اللاعب إينزو بيريز على أمل أن يتمكن منتخب التانجو من تعديل النتيجة فقط على أقل تقدير قبل فوات الأوان.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين كاد النجم باولو ديبالا يُدرك التعادل للمنتخب الأرجنتيني، وذلك حينما سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت العارضة بقليل مما جعل المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي في حيرة كبيرة من أمره نظراً لإنعدام الحلول أمامه من أجل اختراق خط دفاع منتخب كرواتيا.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثمانين قضى منتخب كرواتيا تماماً على أي أمل متبقى لمنتخب الأرجنتين في المباراة، وذلك حينما سجل النجم لوكا مودريتش الهدف الثاني لمصلحة منتخب كرواتيا بطريقة أكثر من رائعة من خلال تسديدة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن أي أحد من التصدي لها.

وبعدها بسبعة دقائق فقط كاد منتخب كرواتيا يُزيد من معاناة منتخب الأرجنتين، وذلك حينما نفذ النجم إيفان راكيتيتش ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة، ولكن القائم الأيمن لحارس المرمى ويلي كاباييرو تصدى للكرة وحرم المنتخب الكرواتي من ثالث أهدافه في المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية لم يكتفِ المنتخب الكرواتي بذلك وحسب بل بحث عن زيادة حصيلته التهديفية، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تحقق له ما أراد حينما سجل له النجم إيفان راكيتيتش الهدف الثالث وسط حالة من الانهيار الكامل من طرف لاعبي منتخب الأرجنتين، لتذهب المباراة بعد ذلك مباشرة إلى نهايتها دون أي جديد من الطرفين ويضمن بذلك منتخب كرواتيا تأهله بشكل رسمي إلى الدور الثاني من المونديال.

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