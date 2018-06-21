هاني أبوريدة يغلق الباب أمام المدرب المحلي لخلافة هيكتور كوبر

كشف المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يونيو الحالي عن رفضه فكرة أن يكون المدير الفني للمنتخب من المحليين، عقب نهاية مشوار المنتخب الوطني في مونديال روسيا الحالي.
حيث أشارت مصادر صحفية مصرية مقربة من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، أن المهندس هاني أبو ريدة قرر عقد اجتماع خاص بينه وبين المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر رفقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد العودة مباشرة من المونديال، وذلك من أجل محاولة تجديد عقد المدرب الأرجنتيني.
كما أضافت المصادر أيضاً أن المهندس هاني أبو ريدة لن يلجأ تحت أي ظرف من الظروف إلى التعاقد مع مدير فني محلي في حالة رفض المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر فكرة البقاء مع المنتخب الوطني المصري، وخاصة في ظل تواجد بعد أسماء المدربين الأخرى على طاولة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
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