مصادر صحفية تكشف عن المرشح الأبرز لخلافة كوبر بعد مونديال روسيا

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو الحالي عن المرشح الأبرز، وذلك من أجل خلافة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم عقب نهاية مونديال روسيا الحالي.

حيث أشارت المصادر إلى أنه هناك حالة من الاقتناع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن الكابتن حسن شحاتة المدرب المخضرم سوف يكون هو المدير الفني البديل للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر عقب نهاية مشوار المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا الحالي.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن تعيين المدرب حسن شحاتة في منصب المدير الفني لن يتم إلا في حالة واحدة فقط لا غير، وهي أولاً عدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني المصري، وثانياً في حالة عدم إيجاد المدرب الأجنبي المثيل من أجل تولي المنصب خلافة للمدرب هيكتور كوبر.

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