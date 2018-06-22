موعد مباراة تونس وبلجيكا في كأس العالم السبت 23/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تونس وبلجيكا، يستعد المنتخب التونسي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي في يوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم العربية بشكل عام وأيضاً عشاق كرة القدم التونسية بشكل خاص يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تونس وبلجيكا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة تونس وبلجيكا إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تونس وبلجيكا في هذه المباراة الحاسمة.

موعد مباراة تونس وبلجيكا في كأس العالم 2018

موعد مباراة تونس وبلجيكا، يستعد المنتخب التونسي لملاقاة نظيره المنتخب البلجيكي في يوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة تونس وبلجيكا تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تونس وبلجيكا في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة تونس وبلجيكا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة تونس وبلجيكا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة تونس وبلجيكا سوف تكون منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة تونس وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب التونسي والتشكيل المتوقع لمنتخب تونس في مباراته أمام منتخب بلجيكا

يدخل المنتخب التونسي غمار مباراته الثانية في مونديال روسيا الحالي وسط أجواء متوترة للغاية، وخاصة وأن المنتخب التونسي بات هو الأمل الوحيد من أجل رفع راية العرب عالياً في سماء المونديال بعدما تم إقصاء كافة المنتخبات العربية منذ الدور الأول من المونديال، مما سوف يجعل كل العيون مسلطة بشكل رئيسي على نسور قرطاج فقط لا غير، علماً بأن الإقصاء هو الاحتمال الأكبر أيضاً بالنسبة للمنتخب التونسي، وخاصة وأنه سوف يصطدم بواحد من أفضل المنتخبات في النسخة الحالية من المونديال وهو منتخب بلجيكا الذي يمتلك في صفوفه عدد هائل من النجوم العالمية، مما يجعل مهمة منتخب تونس شبه مستحيلة في هذه المباراة من أجل تحقيق أول انتصار لكرة القدم العربية في المونديال الحالي أو حتى على الأقل الحصول على نقطة واحدة فقط وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه كل المنتخبات العربية المشاركة في مونديال روسيا حتى الآن، ولم تكن بداية المنتخب التونسي في مونديال جيدة على الإطلاق مثلما كان الحال بالنسبة إلى كل المنتخبات العربية، حيث تعرض المنتخب التونسي إلى الخسارة في الوقت القاتل على يد نظيره منتخب إنجلترا، وعلى الرغم من أن الخسارة جاءت بعد عناء كبير إلا أن أداء المنتخب التونسي بشكل عام في المباراة كان باهتاً للغاية وخاصة من الناحية الهجومية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن المنتخب التونسي لم يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى المنتخب الإنجليزي، وحتى الهدف الوحيد الذي نجح المنتخب التونسي في تسجيله جاء من ركلة جزاء، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني التونسي نبيل معلول بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من فاروق بن مصطفى في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من حمدي النقاز وأيضاً صيام بن يوسف إضافة إلى ياسين مرياح وأخيراً علي معلول، وفي مركز خط وسط الميدان سوف يتواجد كلاً من محمد أمين بن عمر إضافة إلى فرجاني ساسي، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من وهبي الخزري إضافة إلى إلياس السخيري وأيضاً نعيم السليتي، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد فخر الدين بن يوسف.

آخر تحضيرات المنتخب البلجيكي والتشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا في مباراته أمام منتخب تونس

يدخل منتخب بلجيكا غمار مباراته الثانية في المونديال عازماً على حسم تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر البطولة، وذلك من خلال تحقيق الانتصار الثاني على التوالي له في النسخة الحالية من المونديال عقب فوزه الأول الذي جاء على حساب منتخب بنما بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الأولى، ولا شك أن منتخب بلجيكا لا يرغب على الإطلاق في تأجيل حسم تأهله إلى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات حينما يواجه منتخب إنجلترا، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من تيبو كورتوا في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من توبي إضافة إلى فينسنت كومباني وأيضاً يان فيرتونغن، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من توماس مونييه وأيضاً إكسل فيتسل إضافة إلى كيفين دي بروين وأخيراً يانيك فيريرا كاراسكو، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد النجم إيدين هازارد، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد كلاً من الثنائي دريس ميرتينز إضافة إلى روميلو لوكاكو.

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