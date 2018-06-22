موعد مباراة ألمانيا والسويد في كأس العالم السبت 23/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ألمانيا والسويد، يستعد المنتخب الألماني لملاقاة نظيره المنتخب السويدي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم الألمانية يبحثون في الوقت الراهن موعد مباراة ألمانيا والسويد إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والسويد، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة ألمانيا والسويد إضافة إلى التشكيل المتوقع للمنتخب الألماني في هذه المباراة.

موعد مباراة ألمانيا والسويد في كأس العالم 2018

موعد مباراة ألمانيا والسويد، يستعد المنتخب الألماني لملاقاة نظيره المنتخب السويدي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة ألمانيا والسويد تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والسويد في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة ألمانيا والسويد سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة ألمانيا والسويد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة ألمانيا والسويد سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة ألمانيا والسويد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة.

آخر تحضيرات المنتخب الألماني والتشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا في مباراته أمام منتخب السويد

يدخل المنتخب الألماني غمار مباراته الثانية في مونديال روسيا الحالي عازماً على مصالحة جماهيره الغاضبة، وخاصة بعد البداية المتعثرة لحامل لقب كاس العالم منتخب ألمانيا عقب خسارته في الجولة الأولى بشكل مفاجئ للغاية على يد نظيره منتخب المكسيك بهدف وحيد مقابل لا شئ، ولا شك أن هذه الخسارة غير المتوقعة تماماً من طرف الجماهير الألمانية قد ساهمت كثيراً في زيادة معدلات القلق خوفاً على مستقبل منتخب ألمانيا في بقية مشواره في المونديال، وخاصة وأن جميع الجماهير الألمانية باتت تخشى الآن لعنة البطل، والتي تتمثل في إقصاء حامل لقب آخر نسخة من المونديال منذ الدور الأول في المونديال الذي يليه مباشرة، وفي مونديال عام 2010 على أرض دولة جنوب أفريقيا، نجح منتخب إسبانيا في الفوز بلقب كأس العالم إلا أنه تم إقصائه من دور المجموعات في مونديال عام 2014 على أرض دولة البرازيل، وفى مونديال عام 2006 على أرض دولة ألمانيا، نجح منتخب إيطاليا في الفوز بلقب كأس العالم إلا أنه تم إقصائه من دور المجموعات في مونديال عام 2010 على أرض دولة جنوب أفريقيا، مما جعل عامل الخوف ينتاب كل مشجع ألماني قبل انطلاقة النسخة الحالية من المونديال على أمل ألا يتكرر ذلك السيناريو المحبط لأبطال العالم في مونديال روسيا، وعلى الرغم من هذه المخاوف إلا أن المنتخب الألماني يثق كثيراً في قدرته على تجاوز كل الصعوبات التي سوف يجدها أمامه في مونديال روسيا الحالي، وخاصة وأن منتخب ألمانيا يمتلك أجيالاً مثالية في الوقت الحالي مما يكفي لجعله بطلاً لكأس العالم لعدة سنوات قادمة وليس فقط في العام الحالي، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الألماني المخضرم يواخيم لوف بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من مانويل نوير في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من جوشوا كيميتش وأيضاً جيروم بواتينغ إضافة إلى مات هوميلس وأخيراً يوناس هيكتور، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من سامي خضيرة إضافة إلى توني كروس، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من توماس مولر إضافة إلى مسعود أوزيل وأيضاً ماركو رويس، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد المهاجم تيمو فيرنر، وبكل تأكيد يُدرك المنتخب الألماني جيداً أن المهمة في هذه الجولة لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل القوة البدنية التي يتمتع بها المنتخب السويدي، مما يجعل منتخب السويد قادراً على تحقيق مفاجأة أخرى ولكنها هذه المرة سوف تكون مفاجأة لا مثيل لها، حيث يؤدي فوز منتخب السويد في هذه المباراة إلى إقصاء المنتخب الألماني بشكل رسمي من الدور الأول من المونديال، وفي حالة أراد منتخب ألمانيا التأكد من مدى صعوبة مواجهة منتخب السويد، يكفي عليه فقط النظر قليلاً إلى الخلف وتحديداً مشوار منتخب السويد في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال روسيا الحالي، حيث أقصى منتخب السويد منتخب هولندا من مرحلة التصفيات الأولى أي مرحلة المجموعات، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن منتخب السويد أقصى بعدها مباشرة منتخب إيطاليا من المرحلة النهائية للتصفيات، مما يعني بالتالي أن منتخب السويد كان أحد الأسباب الرئيسية في غياب منتخبات من الطراز الرفيع عن أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

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