سويسرا تقلب الطاولة على صربيا وترتقي إلى صدارة المجموعة الخامسة في كأس العالم

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حقق منتخب سويسرا فوزاً مثيراً للغاية على حساب نظيره منتخب صربيا بهدفين مقابل هدف واحد ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الجمعة الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب سويسرا في المباراة كلاً من اللاعب تشاكا في الدقيقة الثانية والخمسين، إضافة إلى اللاعب شيردان شاكيري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب صربيا في المباراة المهاجم ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الخامسة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وعلى إثر هذه النتيجة رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة مناصفة مع المنتخب البرازيلي بنفس عدد النقاط، فيما استقر رصيد منتخب صربيا عند 3 نقاط في المركز الثالث في الترتيب.

تشكيلة منتخب صربيا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.

خط الدفاع: برانيسلاف ايفانوفيتش / نيكولا ميلينكوفيتش / دوسكو توسيتش / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / لوكا / دوسان تاديتش / سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش / فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

المدير الفني: الصربي ملادن كرستاييتش.

تشكيلة منتخب سويسرا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / فابيان شار / أكانج / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: فالون بيهرامي / تشاكا / بليريم دزيمايلي / شيردان شاكيري / ستيفن زوبير.

خط الهجوم: هاريس سيفيروفيتش.

المدير الفني: البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

ملخص مباراة صربيا وسويسرا

في شوط المباراة الأول حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة منتخب صربيا الذي يُدرك جيداً أن الانتصار سوف يضعه مباشرة في الدور ثمن النهائي من عمر المونديال مهما كانت نتيجة مباراته القادمة أمام نظيره منتخب البرازيل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وفي الدقيقة الثالثة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة منتخب سويسرا في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب تشاكا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل ليضيع على منتخب بلاده فرصة التقدم في النتيجة باكراً.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب صربيا فلم يتأخراً كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الخامسة حينما سدد المهاجم ألكسندر ميتروفيتش كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى يان سومر تصدى للكرة بنجاح وحافظ على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة ذاتها كرر منتخب صربيا محاولته من جديد بنفس الطريقة تماماً، ولكن هذه المرة انتقلت الكرة من رأس المهاجم ألكسندر ميتروفيتش إلى الشباك مباشرة ليُسجل بذلك منتخب صربيا هدفه الأول في المباراة وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الصربية في المدرجات.

وفي الدقيقة الثلاثين كاد المنتخب السويسري ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما انفرد اللاعب بيرليم دزيمايلي بحارس المرمى فلاديمير ستويكوفيتش، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت وأبعد الكرة للخارج مُبقياً على تقدم منتخب بلاده في المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء انحصر الصراع نوعاً ما بين المنتخبين في وسط الميدان وخاصة في ظل الالتحامات البدنية القوية للغاية من كلا الجانبين، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من الطرفين، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط، وحينها سدد اللاعب دوسان تاديتش كرة قوية بشكل رائع من على حدود منطقة الجزاء، إلا أنها علت العارضة بقليل لينتهي بعدها مباشرة الشوط على وقع تقدم منتخب صربيا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم حاول المدير الفني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل على أقل تقدير قبل نهاية المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم ماريو جافرانوفيتش بدلاً من المهاجم هاريس سيفيروفيتش.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين نجح المنتخب السويسري في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له اللاعب تشاكا هدف التعادل بطريقة أكثر من رائعة بعدما سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن أي أحد من التصدي لها لتشتعل أجواء المباراة من جديد.

ولم يكتفِ منتخب سويسرا بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قلب الطاولة على منافسه، وبعدها بست دقائق فقط لا غير سدد اللاعب شيردان شاكيري كرة قوية بشكل رائع من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى فلاديمير ستويكوفيتش تكفل بالتصدي للكرة وحرم بالتالي منتخب سويسرا من التقدم في النتيجة.

وفي الدقيقة الخامسة والستين حاول المدير الفني الصربي ملادن كرستاييتش أن يقوم هو أيضاً بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً لإعادة الأمور لما كانت عليه في الشوط الأول، وذلك من خلال إشراك اللاعب آدم لياييتش بدلاً من اللاعب فيليب كوستيتش.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر بحث كلاً من الطرفين عن تسجيل الهدف الثاني في المباراة، ليستمر ذلك الوضع حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها حسم منتخب سويسرا الأمور نهائياً من خلال تسجيل الهدف الثاني له في المباراة عقب انفراد اللاعب شيردان شاكيري بحارس المرمى فلاديمير ستويكوفيتش وسط حالة من الصدمة من طرف الجماهير الصربية، لتذهب المباراة بعد ذلك مباشرة إلى نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين.

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