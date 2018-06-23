موعد مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم الاحد 24/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنجلترا وبنما، يستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره المنتخب البنمي في يوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم الإنجليزية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنجلترا وبنما إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبنما، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة إنجلترا وبنما إضافة إلى التشكيل المتوقع للمنتخب الإنجليزي في هذه المباراة.

موعد مباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2018

موعد مباراة إنجلترا وبنما، يستعد المنتخب الإنجليزي لملاقاة نظيره المنتخب البنمي في يوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة إنجلترا وبنما تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبنما في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة إنجلترا وبنما سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنجلترا وبنما منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة إنجلترا وبنما سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة إنجلترا وبنما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب الإنجليزي والتشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا في مباراته أمام منتخب بنما

يدخل المنتخب الإنجليزي غمار مباراته الثانية في مونديال روسيا الحالي تحت قيادة مديره الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت عازماً على تحقيق الانتصار فقط دون سواه، وذلك من أجل حسم تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، علماً بأن المنتخب الإنجليزي كان قد بدأ مشواره في المونديال بشكل جيد للغاية عقب فوزه المثير على حساب نظيره منتخب تونس بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، مما سوف يُعطي المنتخب الإنجليزي دافعاً قوياً للغاية من أجل الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من المونديال، ولا شك أن المنتخب الإنجليزي يرغب في حسم أمر تأهله إلى الدور الثاني من المونديال قبل الصدام المرتقب في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات أمام منتخب بلجيكا، حيث يسعى المنتخب الإنجليزي لخوض هذه المباراة من أجل الصراع فقط على صدارة المجموعة وليس من أجل التأهل إلى الدور الثاني، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من جوردان بيكفورد في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من كايل ووكر إضافة إلى جون ستونز وأيضاً هاري ماغواير، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من كيران تريبير وأيضاً جوردان هندرسون إضافة إلى إيريك داير وأخيراً أشلي يونغ، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من رحيم ستيرلينغ إضافة إلى ديلي آلي، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد هاري كين، وبكل تأكيد يأمل منتخب إنجلترا أن يذهب بعيداً هذه المرة في بطولة كأس العالم، وخاصة وأن منتخب الأسود الثلاثة يمتلك في الوقت الحالي جيلاً مثالياً قادر حتى على المنافسة بكل قوة على لقب المونديال، وهو الأمر الذي يُزيد من حجم الضغوطات بشكل كبير للغاية على كل لاعبي منتخب إنجلترا، ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً تُدرك الجماهير الإنجليزية أن هناك العديد من المنتخبات القوية التي تُعتبر أفضل من المنتخب الإنجليزي في النسخة الحالية من المونديال.

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