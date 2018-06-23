بلجيكا تقسو على تونس بخماسية وتتأهل رسمياً إلى ثمن نهائي كأس العالم

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حقق منتخب بلجيكا فوزاً كاسحاً على حساب نظيره منتخب تونس الشقيق بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب سبارتاك في العاصمة الروسية موسكو.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب بلجيكا في المباراة كلاً من النجم إيدين هازارد في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء والدقيقة الثانية والخمسين، إضافة إلى النجم روميلو لوكاكو في الدقيقة السادسة عشر والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وأيضاً المهاجم ميتشي باتشواي في الدقيقة التسعين.

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أما أهداف المنتخب التونسي في المباراة فقد سجلها كلاً من الظهير الأيمن ديلان برون في الدقيقة الثامنة عشر، إضافة إلى القائد وهبي الخزري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وعلى إثر هذه النتيجة رفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ليضمن بذلك تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من المونديال، فيما استقر رصيد المنتخب التونسي عند صفر من النقاط في المركز الرابع في الترتيب، ليضمن بذلك نسور قرطاج الإقصاء بشكل رسمي من الدور الأول من المونديال.

تشكيلة منتخب تونس الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: ديلان برون / صيام بن يوسف / ياسين مرياح / علي معلول.

خط الوسط: إلياس السخيري / فرجاني الساسي / وهبي الخزري / سيف الدين الخاوي / أنيس البدري.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

المدير الفني: التونسي نبيل معلول.

تشكيلة منتخب بلجيكا الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / ديدريك بوياتا / يان فيرتونغن.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسيل فيتسل / كيفين دي بروين / يانيك فيريرا كاراسكو / إيدين هازارد.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: الإسباني روبيرتو مارتينيز.

ملخص مباراة تونس وبلجيكا

في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض المنتخب البلجيكي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وفي مقابل ذلك بدت الحماسة واضحة للغاية على كل لاعبي المنتخب التونسي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة منتخب بلجيكا في هذه المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب توماس مونييه كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى فاروق بن مصطفى أمسك بالكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أمام المنتخب البلجيكي فرصة أخرى مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء مشكوك في صحتها، ليتولى تنفيذها النجم إيدين هازارد بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة منتخب بلجيكا في المباراة.

ولم يكتفِ المنتخب البلجيكي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة السادسة عشر نجح منتخب بلجيكا في تحقيق مبتغاه وذلك حينما استغل المهاجم روميلو لوكاكو ثغرة واضحة في خط دفاع المنتخب التونسي ليُسجل على إثرها الهدف الثاني لمصلحة المنتخب البلجيكي وسط حالة من الصدمة من طرف الجماهير التونسية.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب التونسي في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الثامنة عشر حينما نجح الظهير الأيمن ديلان برون من استغلال ركلة حرة غير مباشرة لينجح على إثرها في تسجيل الهدف الأول لمصلحة نسور قرطاج لتشتعل أجواء المباراة من جديد.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين تلقى المنتخب التونسي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض الظهير الأيمن ديلان برون إلى إصابة قوية للغاية في الكاحل، مما دفع المدير الفني التونسي نبيل معلول إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الظهير الأيمن حمدي النقاز بدلاً منه.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والثلاثين، كاد المنتخب التونسي ينجح في تعديل النتيجة وذلك حينما سدد القائد وهبي الخزري كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى تيبو كورتوا أمسك بها بنجاح في نهاية المطاف مُبقياً على تقدم منتخب بلاده في المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والأربعين تلقى المنتخب التونسي ضربة أخرى موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض المدافع صيام بن يوسف إلى إصابة قوية في القدم اليسرى، مما دفع المدير الفني التونسي نبيل معلول إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المدافع يوهان بن علوان بدلاً منه.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع استغل منتخب بلجيكا خطأ فادح آخر من خط دفاع منتخب تونس وتحديداً من الظهير الأيسر علي معلول، ليتمكن على إثره من تسجيل الهدف الثالث له في المباراة قاضياً بنسبة كبيرة على كل آمال المنتخب التونسي في هذه المباراة، ليذهب بعدها الشوط مباشرة إلى نهايته دون أي يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع تقدم منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي شوط المباراة الثاني دخل المنتخب التونسي عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك سعى منتخب بلجيكا إلى تسجيل المزيد من الأهداف من أجل القضاء نهائياً على جميع حظوظ المنتخب التونسي في المباراة.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين نجح المنتخب البلجيكي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له النجم إيدين هازارد الهدف الرابع عقب استغلاله ثغرة واضحة للغاية في خط دفاع المنتخب التونسي الذي تأكد من إقصائه من المونديال.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين قرر المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز أن يُجري أولى التعديلات على تشكيلته في المباراة، وذلك من خلال إشراك متوسط الميدان مروان فيلايني بدلاً من المهاجم روميلو لوكاكو حتى يكون الأخير جاهزاً للمباراة القادمة أمام منتخب إنجلترا.

وفي الدقيقة ذاتها دفع المدير الفني التونسي نبيل معلول بآخر أوراقه الهجومية في المباراة على أمل العودة من جديد في أجواء اللقاء، وذلك من خلال إشراك اللاعب نعيم السليتي بدلاً من متوسط الميدان فرجاني ساسي.

وفي الدقيقة الثامنة والستين واصل المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز عملية إراحة نجوم منتخب بلجيكا في ظل سهولة ما تبقى من دقائق في عمر هذه المباراة، وهذه المرة من خلال إشراك المهاجم ميتشي باتشواي بدلاً من النجم إيدين هازارد.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والسبعين، كاد المنتخب البلجيكي يُضيف الهدف الخامس له في المباراة وهذه المرة عبر المهاجم البديل ميتشي باتشواي، إلا أن المدافع ياسين مرياح أبعد الكرة في آخر لحظة من على خط المرمى.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين، وخاصة من جانب منتخب بلجيكا الذي ظل مستحوذاً على الكرة بشكل كامل، حتى جاءت الدقيقة التسعين من عمر المباراة وحينها اختتم المهاجم البديل ميتشي باتشواي مهرجان الأهداف من خلال إحراز الهدف الخامس لمصلحة منتخب بلجيكا.

وعلى الرغم من نجاح المنتخب التونسي في تسجيل هدفه الثاني في المباراة وذلك عبر القائد وهبي الخزري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، إلا أن اللقاء انتهى بعدها مباشرة على وقع هزيمة قاسية للغاية لنسور قرطاج أسفرت عن إقصاء آخر ممثل للعرب من مونديال روسيا منذ الدور الأول.

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