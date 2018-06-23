موعد مباراة كولومبيا وبولندا في كأس العالم الاحد 24/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة كولومبيا وبولندا، يستعد المنتخب الكولومبي لملاقاة نظيره المنتخب البولندي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن عشاق كرة القدم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة كولومبيا وبولندا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا وبولندا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة كولومبيا وبولندا إضافة إلى التشكيل المتوقع للمنتخب الكولومبي في هذه المباراة.

موعد مباراة كولومبيا وبولندا في كأس العالم 2018

موعد مباراة كولومبيا وبولندا، يستعد المنتخب الكولومبي لملاقاة نظيره المنتخب البولندي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب كازان أرينا في مدينة كازان على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة كولومبيا وبولندا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا وبولندا في كأس العالم 2018

ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة كولومبيا وبولندا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة كولومبيا وبولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة كولومبيا وبولندا سوف تكون منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة كولومبيا وبولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات منتخب كولومبيا والتشكيل المتوقع لمنتخب كولومبيا في مباراته أمام منتخب بولندا

يدخل منتخب كولومبيا غمار مباراته الثانية في مونديال روسيا الحالي عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بسبب الخسارة المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الأولى على يد نظيره منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف واحد، وهو الأمر الذي لم يكن تتوقعه على الإطلاق الجماهير الكولومبية التي تطمح بدورها للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في النسخة الحالية من المونديال، ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً تُدرك الجماهير الكولومبية جيداً أن منتخب بلادها لم يظهر بشكله الحقيقي في مباراته الأولى في مونديال روسيا الحالي، وخاصة وأن المنتخب الكولومبي قد لعب تقريباً حوالي 85 دقيقة من عمر مباراته الأولى في المونديال بعشرة لاعبين فقط بعد حصوله لاعبه كارلوس سانشيز على بطاقة حمراء في بداية المباراة، مما جعل منتخب كولومبيا يظهر بصورة غير التي اعتادت عليها الجماهير الكولومبية في كل المحافل الدولية الرياضية، ولا شك أن المنتخب الكولومبي يُدرك جيداً أن أمر تأهله إلى الدور الثاني من المونديال لا يزال بيده، وذلك من خلال تحقيق الانتصار أولاً في هذه الجولة الثانية على حساب نظيره منتخب بولندا، ومن ثم تحقيق الانتصار أيضاً في الجولة الثالثة والأخيرة على حساب نظيره منتخب السنغال، وذلك حتى يضمن تأهله بشكل مباشر دون اللجوء إلى الحسابات المعقدة، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأرجنتيني خوسيه بيكرمان بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من ديفيد أوسبينا في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من سانتياغو أرياس وأيضاً دافينسون سانشيز إضافة إلى أوسكار موريو وأخيراً موخيكا، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من أغويلار إضافة إلى خاميس رودريغيز، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من كوينتيرو إضافة إلى خوان كوادرادو، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد كلاً من كارلوس باكا إضافة إلى راداميل فالكاو.

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