الفيفا يكشف عن حكم مباراة مصر والسعودية في كأس العالم

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم السبت الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي عن حكم مباراة الديربي العربي، والتي سوف تجمع بين المنتخب الوطني المصري وبين شقيقه المنتخب السعودي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

حيث قام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتعيين الحكم الكولومبي ويلمار روندون من أجل إدارة هذه المباراة الشكلية ضمن بطولة كأس العالم، علماً بأن كلاً من المنتخبين سواء المنتخب الوطني المصري أو حتى المنتخب السعودي قد ضمنا الإقصاء بشكل رسمي منذ الدور الأول من مونديال روسيا الحالي.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة الأخيرة بين المنتخب الوطني المصري وبين شقيقه المنتخب السعودي في يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي، علماً بأن هذه المباراة سوف تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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