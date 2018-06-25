موعد مباراة مصر والسعودية في كأس العالم والقنوات الناقلة اليوم الاثنين 25/6/2018

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موعد مباراة مصر والسعودية، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة نظيره المنتخب السعودي الشقيق اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، علماً بأن المنتخب الوطني المصري قد تم إقصائه بشكل رسمي من المونديال مثله مثل المنتخب السعودي من الدور الأول في المونديال، مما يُزيد بالتالي من أهمية المباراة بينهما كثيراً وخاصة في ظل بحث كلاهما عن الفوز الأول لهما في مونديال روسيا الحالي، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم العربية بشكل عام وأيضاً عشاق كرة القدم المصرية إضافة إلى السعودية بشكل خاص يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مصر والسعودية إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد مباراة مصر والسعودية إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مصر والسعودية في هذه المباراة.

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس العالم 2018

موعد مباراة مصر والسعودية، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة نظيره المنتخب السعودي الشقيق اليوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة مصر والسعودية تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة مصر والسعودية في كأس العالم 2018

موعد مباراة مصر والسعودية، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة مصر والسعودية سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مصر والسعودية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات المنتخب الوطني المصري والمنتخب السعودي والتشكيل المتوقع لكلاهما في المباراة

موعد مباراة مصر والسعودية، يدخل المنتخب الوطني المصري غمار مباراته الثالثة والأخيرة له في مونديال روسيا الحالي عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه، وخاصة وأنه بات متأكداً من إقصائه بشكل رسمي منذ الدور الأول من عمر المونديال، مما يجعل المنتخب الوطني المصري مطالباً بتوديع المونديال بأفضل صورة ممكنة وذلك من خلال تحقيق الانتصار الأول والوحيد له في ثالث مشاركة له في بطولات كأس العالم على مر التاريخ بأكمله، وكانت الآمال كبيرة للغاية من طرف كل الجماهير المصرية بخصوص مستقبل المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا الحالي، إلا أن النتائج جاءت عكس ما توقع الجميع تماماً، فلم يكن هناك أي أحد قد توقع خسارة المنتخب الوطني المصري سواء في مباراته الأولى على يد نظيره منتخب الأوروغواي أو حتى في مباراته الثانية على يد نظيره منتخب روسيا بهذه الطريقة، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر في موعد مباراة مصر والسعودية المنتظر بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من عصام الحضري في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من أحمد المحمدي وأيضاً سعد الدين سمير إضافة إلى أحمد حجازي وأخيراً محمد عبد الشافي، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من طارق حامد إضافة إلى محمد النني، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من رمضان صبحي إضافة إلى عبد الله السعيد وأيضاً محمود حسن تريزيجيه، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد محمد صلاح، أما على الجانب المقابل لا يبدو الوضع مختلفاً على الإطلاق بالنسبة إلى المنتخب السعودي، حيث تم إقصاء المنتخب السعودي أيضاً من المونديال بشكل رسمي عقب خسارته في أول مباراتين، وهو الأمر الذي لم يكن يتوقعه أي أحد من جماهير كرة القدم السعودية على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك الإقصاء المبكر إلا أن الشعب السعودي بأكمله يُطالب أيضاً بضرورة تحقيق الانتصار في مباراته الأخيرة قبل توديع المونديال، علماً بأن هذه المباراة سوف تكون أول مباراة قد يحصل من خلالها العرب في النسخة الحالية من المونديال على نقطة واحدة فقط على أقل تقدير، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من محمد العويس في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من ياسر الشهراني وأيضاً عمر هوساوي إضافة إلى أسامة هوساوي وأخيراً منصور الحربي، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من عبدالله عطيف إضافة إلى سلمان الفرج، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من سالم الدوسري إضافة إلى يحيى الشهري وأيضاً فهد المولد، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد محمد السهلاوي، ولا شك أن موعد مباراة مصر والسعودية يُعتبر في غاية الأهمية للشعب العربي بأكمله، وخاصة بعد المستوى الباهت للغاية الذي ظهرت به كرة القدم العربية في النسخة الحالية من المونديال، مما يجعل المنتخب الوطني المصري مطالباً مثله مثل المنتخب السعودي الشقيق بتقديم أداء مثالي في هذه المباراة التي تُعتبر متكافئة للغاية بين الطرفين، وبكل تأكيد سوف تكون كل العيون مسلطة بشكل رئيسي على لاعب واحد فقط لا غير من الجانبين وهو اللاعب محمد صلاح من طرف المنتخب الوطني المصري، وخاصة بعدما فشل في الظهور بمستوى مميز رفقة المنتخب الوطني المصري في النسخة الحالية من المونديال، علماً بأن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح في مفصل الكتف قبل انطلاقة المونديال كان لها دوراً كبيراً للغاية ذلك، على أمل أن يكون محمد صلاح في أفضل حالاته البدنية والفنية حينما يحين موعد مباراة مصر والسعودية في المونديال.

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