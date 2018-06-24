ملخص مباراة إنجلترا وبنما اليوم الاحد 24/6/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة إنجلترا وبنما، حقق المنتخب الإنجليزي فوزاً سهلاً للغاية على حساب نظيره منتخب بنما بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم ملخص مباراة إنجلترا وبنما.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب إنجلترا في المباراة كلاً من المدافع جون ستونز في الدقيقة الثامنة والدقيقة الأربعين، إضافة إلى النجم هاري كين في الدقيقة الثانية والعشرين من ركلة جزاء والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول والدقيقة الثانية والستين، وأيضاً اللاعب جيسي لينغارد في الدقيقة السادسة والثلاثين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب بنما اللاعب فيليب باولي في الدقيقة الثامنة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية عن المجموعة السابعة في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ليرفع بذلك المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة مناصفة مع منتخب بلجيكا ليضمن بذلك كلاهما التأهل إلى الدور الثاني رسمياً.

أما على الجانب المقابل فقد استقر رصيد منتخب بنما عند صفر من النقاط في المركز الثالث في الرابع في الترتيب مناصفة مع صاحب المركز الثالث منتخب تونس، علماً بأن كلاهما قد ضمن الإقصاء بشكل رسمي من المونديال، وإليكم الآن ملخص مباراة إنجلترا وبنما.

وجاءت تشكيلة منتخب إنجلترا في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / روبن لوفتس تشيك / أشلي يونغ / جيسي لينغارد.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

أما تشكيلة منتخب بنما في هذه المباراة فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيمي.

خط الدفاع: ميتشيل موريلو / فيديل إسكوبار / رومان توريس / ديفيز.

خط الوسط: جابرييل جوميز / أرماندو كوبر / أنيبال جودوي / جوزي لويس رودريغيز / إيدجار.

خط الهجوم: بلاس بيريز.

المدير الفني: الأرجنتيني هيرنان بيريز.

ملخص مباراة إنجلترا وبنما والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وبنما، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض المنتخب الإنجليزي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب في إطار سعيه لتسجيل الأهداف، وفي مقابل ذلك تراجع منتخب بنما إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه من الأهداف.

وفي الدقيقة الثامنة نجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سجل له المدافع جون ستونز أولى الأهداف برأسه من داخل منطقة الجزاء إثر استغلاله ثغرة في خط دفاع منتخب بنما أثناء تنفيذ ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإنجليزي.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب بنما في المباراة، فقد جاء في الدقيقة السادسة عشر حينما سدد اللاعب إيدجار كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت جانباً لتبقى النتيجة على حالها دون أي تغيير.

وفي الدقيقة الثانية والعشرين سنحت فرصة مثالية للغاية لصالح المنتخب الإنجليزي من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وذلك حينما احتسب له الحكم المصري جهاد جريشة ركلة جزاء، ليتولى تنفيذها النجم هاري كين بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة منتخب بلاده.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثلاثين، حسم المنتخب الإنجليزي الأمور نهائياً حينما سجل له اللاعب جيسي لينغارد الهدف الثالث بطريقة أكثر من رائعة وسط حالة من الانهيار من جانب لاعبي منتخب بنما.

وفي الدقيقة الأربعين ضاعف منتخب إنجلترا من تقدمه في المباراة، وذلك حينما سجل له المدافع جون ستونز الهدف الرابع، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل النجم هاري كين الهدف الخامس لمصلحة منتخب بلاده إنجلترا وأيضاً من ركلة جزاء مرة أخرى.

ملخص مباراة إنجلترا وبنما والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وبنما، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الإنجليزي عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة، فيما حاول منتخب بنما الخروج بأقل الأضرار من المباراة.

وفي الدقيقة الثانية والستين نجح المنتخب الإنجليزي في تسجيل هدفه السادس في المباراة، والذي جاء عبر النجم هاري كين الذي وقع على الهاتريك الشخصي له في هذه المباراة.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط حاول المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت أن يمنح بعض لاعبيه الأساسيين الراحة، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي جيمي فاردي إضافة إلى فابيان ديلف بدلاً من الثنائي هاري كين إضافة إلى جيسي لينغارد.

ومع مرور الدقائق هبط إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين، وخاصة من جانب المنتخب الإنجليزي الذي بدا واضحاً عليه أنه في مهمة لن يجد أسهل منها في المونديال الحالي، بينما لم يفعل منتخب بنما أي شئ سوى التمركز في مناطقه الدفاعية دون أي رد فعل من الناحية الهجومية.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والسبعين، نجح منتخب بنما في تسجيل هدفه الأول الشرفي والوحيد له في هذه المباراة والذي جاء عبر القائد فيليب باولي وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير البنمية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة لم يتغير الوضع على الإطلاق من الطرفين، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز كاسح لمصلحة منتخب إنجلترا الذي ضمن تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من المونديال.

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