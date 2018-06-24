موعد مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم الاثنين 25/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المغرب وإسبانيا، يستعد المنتخب المغربي الشقيق لملاقاة نظيره المنتخب الإسباني في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحال يعلى أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية بشكل عام وأيضاً عشاق كرة القدم المغربية بشكل خاص يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة المغرب وإسبانيا إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بموعد مباراة المغرب وإسبانيا إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من المغرب وإسبانيا في هذه المباراة.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2018

موعد مباراة المغرب وإسبانيا، يستعد المنتخب المغربي الشقيق لملاقاة نظيره المنتخب الإسباني في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وتنطلق مباراة المغرب وإسبانيا تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم 2018

موعد مباراة المغرب وإسبانيا، ستكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018، أما مباراة المغرب وإسبانيا سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة المغرب وإسبانيا سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية، وأخيراً سوف تكون مباراة المغرب وإسبانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة.

آخر تحضيرات المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني والتشكيل المتوقع لكلاهما في المباراة

موعد مباراة المغرب وإسبانيا، يدخل المنتخب المغربي غمار مباراته الثالثة والأخيرة في مونديال روسيا الحالي عازماً على إنهاء مسيرته الدولية في المونديال بأفضل وسيلة ممكنة، وخاصة بعدما تأكد المنتخب المغربي من إقصائه بشكل رسمي منذ الدور الأول من عمر المونديال، وذلك بسبب الخسارة التي تعرض لها بعد مرور أول جولتين من عمر البطولة، حيث جاءت الخسارة الأولى على يد المنتخب الإيراني بهدف وحيد مقابل لا شئ، ومن ثم جاءت الخسارة الثانية على يد منتخب البرتغال بهدف وحيد مقابل لا شئ أيضاً، مما جعل المنتخب المغربي يفقد كامل حظوظه بشكل رسمي في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وعلى الرغم من ذلك الإقصاء المبكر إلا أن الجماهير المغربية راضية تماماً عن أداء المنتخب المغربي في النسخة الحالية من المونديال، وخاصة في ظل المستوى الكبير الذي قدمه كل لاعبي المنتخب المغربي إضافة إلى صعوبة المجموعة التي تواجد بها المنتخب المغربي كثيراً مقارنة مع بقية المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من المونديال، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار في موعد مباراة المغرب والبرتغال المنتظر بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من منير المحمدي في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من نبيل درار وأيضاً مهدي بن عطية إضافة إلى مروان داكوستا وأخيراً أشرف حكيمي، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من كريم الأحمدي إضافة إلى مبارك بوصوفة، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من نور الدين امرابط إضافة إلى يونس بلهندة وأيضاً حكيم زياش، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد خالد بوطيب، أما على الجانب المقابل يبدو المنتخب الإسباني أفضل حالاً بكثير من نظيره المنتخب المغربي، علماً بأن المنتخب الإسباني يُعتبر من ضمن أبرز المنتخبات المرشحة من أجل الفوز بلقب كأس العالم في نسخته الحالية على أرض دولة روسيا، وبكل تأكيد تُعتبر هذه المباراة بالنسبة إلى المنتخب الإسباني في غاية الأهمية أمام نظيره منتخب المغرب، ويكفي الإشارة فقط إلى أن تعثر المنتخب الإسباني في هذه المباراة سواء في حالة التعادل أو في حالة الخسارة قد يجعله يخرج رسمياً من المونديال منذ الدور الأول، مما يعني بالتالي أن المنتخب الإسباني سوف يدخل هذه المباراة عازماً على تحقيق الانتصار فقط دون سواه، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني الإسباني فيرناندو هييرو في موعد مباراة المغرب وإسبانيا المنتظر بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من ديفيد دي خيا في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من داني كارفاخال وأيضاً جيرارد بيكيه إضافة إلى سيرجيو راموس وأخيراً جوردي ألبا، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من سيرجيو بوسكيتس إضافة إلى تياجو ألكانتارا، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من إيسكو إضافة إلى ديفيد سيلفا وأيضاً ماركو أسينسيو، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد دييغو كوستا.

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