مصادر أمريكية تؤكد تفكير “محمد صلاح” جدياً في الاعتزال دولياً.. واتحاد الكرة يكشف الحقيقة

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كشفت شبكة قنوات “CNN” الأمريكية عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي عن تفكير اللاعب المصري محمد صلاح بشكل جدي في اعتزال اللعب دولياً في مفاجأة من العيار الثقيل، ليقوم بعدها مباشرة الاتحاد المصري لكرة القدم بالرد على هذه الأنباء بعد عقد جلسة عاجلة مع اللاعب.

حيث أشارت شبكة قنوات “CNN” الأمريكية إلى أن اللاعب محمد صلاح غاضب بشدة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب اختيار مدينة غروني كمقر لإقامة المنتخب الوطني المصري أثناء فترة مشاركته في مونديال.

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كما أضافت الشبكة أيضاً أن محمد صلاح كان لا يرغب في استخدام صورته في مواضيع تتجاوز كرة القدم، وتحديداً فيما يخص حفل تكريم محمد صلاح من طرف رئيس الشيشان، إضافة إلى حصول محمد صلاح على الجنسية الفخرية من رئيس الشيشان المتهم دولياً بقضايا ضد حقوق الإنسان.

ومن جانبه لم يتأخر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، حيث تم عقد جلسة عاجلة مع اللاعب في معسكر المنتخب الوطني المصري من أجل التأكد من صحة هذه الأنباء الصادرة عن واحدة من أكبر وسائل الإعلام الأمريكية.

وعقب نهاية هذه الجلسة أكد المهندس هاني أبو ريدة أن محمد صلاح نفى تماماً كل هذه الأنباء، مشدداً في الوقت ذاته على أنها مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، كما أكد أيضاً أن محمد صلاح لا يُركز على أي شئ في الوقت الحالي سوى مشاركته مع المنتخب الوطني المصري في المباراة الأخيرة في المونديال أمام المنتخب السعودي الشقيق.

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