موعد مباراة البرتغال وإيران في كأس العالم الاثنين 25/6/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرتغال وإيران، يستعد المنتخب البرتغالي لملاقاة نظيره المنتخب الإيراني في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب موردوفيا أرينا على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ولا شك أن كل عشاق كرة القدم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البرتغال وإيران إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإيران، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة البرتغال وإيران إضافة إلى التشكيل المتوقع للمنتخب البرتغالي في هذه المباراة.

موعد مباراة البرتغال وإيران في كأس العالم 2018

موعد مباراة البرتغال وإيران، يستعد المنتخب البرتغالي لملاقاة نظيره المنتخب الإيراني في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي على ملعب موردوفيا أرينا على أرض دولة روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، أما موعد مباراة البرتغال وإيران تحديداً سوف يكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة وموعد مباراة البرتغال وإيران في كأس العالم 2018

موعد مباراة البرتغال وإيران، سوف تكون شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن شبكة قنوات بي إن سبورت قررت تخصيص باقة كاملة تحت مسمى “بي إن ماكس سبورت” من أجل نقل كافة فعاليات بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، أما مباراة البرتغال وإيران سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة.

آخر تحضيرات المنتخب البرتغالي قبل موعد مباراة البرتغال وإيران

موعد مباراة البرتغال وإيران، يدخل المنتخب البرتغالي غمار مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في النسخة الحالية من مونديال روسيا عازماً على تحقيق الانتصار فقط دون سواه، وذلك من أجل ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي من عمر المونديال، وخاصة وأن المنتخب البرتغالي يرغب في تصدر ترتيب المجموعة الثانية في نهاية المطاف، علماً بأن تعادل المنتخب البرتغالي سوف يضعه أيضاً في الدور الثاني من المونديال، ولكن الخسارة سوف تجعل المنتخب البرتغالي خارج مونديال روسيا بشكل رسمي منذ الدور الأول من عمر المونديال، وبدأ المنتخب البرتغالي مونديال روسيا بشكل مثالي للغاية حينما فرض التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها على نظيره منتخب إسبانيا، أما المباراة الثانية له في المونديال فكانت غير جيدة نوعاً ما من حيث المستوى المقدم من لاعبي المنتخب البرتغالي أمام المنتخب المغربي الشقيق، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المنتخب البرتغالي نجح في نهاية المطاف في تحقيق الانتصار بهدف وحيد مقابل لا شئ، ويبقى الأمر المؤكد أن كل العيون سوف تكون مسلطة من جديد على لاعب واحد فقط لا غير وهو الدون كريستيانو رونالدو، الذي يُعتبر مرشحاً بقوة لكي يقود منتخب بلاده البرتغال إلى الفوز بلقب كأس العالم في نسخته الحالية على أرض دولة روسيا مثلما كان الحال تماماً في صيف العام قبل الماضي 2016، وذلك حينما نجح الدون كريستيانو رونالدو في قيادة منتخب البرتغال نحو الفوز بلقب كأس أمم أوروبا على أرض دولة فرنسا، ومن جانبه سوف يعتمد المدير الفني البرتغالي فرناندو سانتوس في موعد مباراة البرتغال وإيران المنتظر بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف من روي باتريسيو في مركز حراسة المرمى، وفي مركز خط الدفاع سوف يتواجد كلاً من سيدريك سواريس وأيضاً كيبلير بيبي إضافة إلى فونتي وأخيراً رافاييل غيريرو، وفي مركز خط الوسط سوف يتواجد كلاً من ويليام كارفاليو إضافة إلى جواو موتينيو، وفي مركز خط الوسط الهجومي سوف يتواجد كلاً من برناردو سيلفا إضافة إلى جونزالو جيديس وأيضاً جواو ماريو، وفي مركز خط الهجوم سوف يتواجد الدون كريستيانو رونالدو.

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